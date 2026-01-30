6 hábitos desagradáveis que fazem as pessoas não gostarem de você

Pequenas atitudes do dia a dia, muitas vezes sem perceber, podem afastar amigos, colegas e até oportunidades no trabalho

Isabella Valverde - 30 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/Keira Burton)

Nem sempre a antipatia tem a ver com “jeito” ou aparência. Na maioria das vezes, o que faz as pessoas se afastarem são hábitos repetidos no convívio — daqueles que parecem pequenos, mas viram um incômodo constante.

A boa notícia é que quase todos eles podem ser ajustados com atenção e prática. A seguir, veja 6 hábitos desagradáveis que costumam gerar rejeição e como evitar.

1) Interromper o tempo todo

Cortar a fala do outro passa a sensação de pressa, superioridade ou falta de respeito. Mesmo quando a intenção é “ajudar”, o efeito costuma ser ruim.

Como melhorar: espere a pessoa concluir, faça pausas e use perguntas curtas para demonstrar que está ouvindo.

2) Só falar de si mesmo

Conversa não é monólogo. Quem sempre puxa o assunto para a própria vida — e ignora o que o outro sente ou conta — acaba sendo visto como egocêntrico.

Como melhorar: use a regra simples: fale, mas também pergunte. Interesse genuíno aproxima.

3) Reclamar de tudo (o tempo todo)

Todo mundo desabafa. O problema é quando a reclamação vira a marca registrada. Isso cansa, pesa o ambiente e faz as pessoas evitarem contato.

Como melhorar: tente equilibrar: para cada reclamação, traga uma solução, um aprendizado ou um ponto positivo.

4) Falar mal dos outros com frequência

Fofoca constante gera desconfiança. Se você comenta a vida alheia com facilidade, as pessoas assumem que você fará o mesmo com elas.

Como melhorar: reduza julgamentos, mude de assunto e prefira falar de fatos, não de pessoas.

5) Ser inconveniente com “brincadeiras” e ironias

Piadas ácidas, sarcasmo e “brincadeiras” que constrangem não são carisma — são falta de limite. O riso pode até aparecer, mas o desconforto fica.

Como melhorar: observe a reação do outro. Se alguém se fecha, muda a expressão ou se justifica, passou do ponto.

6) Não cumprir o que promete

Atrasos repetidos, desculpas frequentes e promessas não cumpridas queimam sua imagem rapidamente. O resultado é simples: ninguém confia, ninguém chama.

Como melhorar: prometa menos e entregue mais. Se não dá “pra ontem”, seja claro e combine prazos reais.

No fim, é sobre convivência

Você não precisa agradar todo mundo — mas dá para evitar hábitos que afastam até quem gosta de você.

Ajustar detalhes de postura, escuta e respeito costuma melhorar relações pessoais e profissionais mais do que qualquer “técnica” social.

