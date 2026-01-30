Colocar bicarbonato no feijão: para que serve e por que cozinheiras recomendam

Ingrediente simples ajuda a reduzir o tempo de cozimento, especialmente quando os grãos estão mais duros ou armazenados há muito tempo

Gabriel Yuri Souto - 30 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Colocar bicarbonato no feijão durante o cozimento é um truque antigo da cozinha brasileira, muito usado por cozinheiras experientes para acelerar o preparo dos grãos.

A prática ganhou fama principalmente entre quem lida com feijão mais velho, que costuma demorar mais para amolecer.

O bicarbonato atua ao alterar o pH da água do cozimento, deixando o meio levemente mais alcalino. Com isso, a pectina presente na casca do feijão se rompe com mais facilidade, permitindo que os grãos fiquem macios em menos tempo, mesmo fora da panela de pressão.

Por esse motivo, muitas cozinheiras recomendam o uso em situações específicas, como quando o feijão ficou armazenado por muito tempo ou quando há pouco tempo disponível para o preparo.

O resultado costuma ser um feijão mais macio, cozido de forma uniforme e pronto mais rapidamente.

Além disso, o truque ajuda a economizar gás e tempo na cozinha, o que explica por que atravessou gerações e segue presente no dia a dia de muitas famílias. Quando utilizado corretamente, o bicarbonato cumpre bem sua função sem comprometer o preparo.

Especialistas explicam que os efeitos indesejados só aparecem quando o bicarbonato é usado em grande quantidade.

Nesses casos, o sabor pode ser alterado e a textura do feijão pode mudar. Por isso, a recomendação é usar apenas uma pitada, suficiente para auxiliar no cozimento sem excessos.

Contudo, como alternativa complementar, deixar o feijão de molho antes do preparo também ajuda a reduzir o tempo no fogo. Ainda assim, o bicarbonato segue sendo um recurso prático e eficaz quando usado com moderação.

