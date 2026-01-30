De volta às estradas: Chevrolet ressuscita carro queridinho dos brasileiros que faz 21 km por litro

Modelo retorna com visual moderno, tecnologia embarcada e motores mais eficientes, mirando até 21 km por litro e novo fôlego no mercado

Gustavo de Souza - 30 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Um nome que marcou gerações está de volta às manchetes. A Chevrolet decidiu reposicionar sua estratégia e ressuscitar o Monza, apostando em eficiência, tecnologia e design para substituir o Onix em mercados estratégicos.

O sedã retorna com proposta renovada, consumo competitivo e um pacote que dialoga com as exigências atuais. A mudança sinaliza um novo capítulo na história da marca.

Um clássico repaginado para novos tempos

O Monza assume papel central na linha de sedãs da Chevrolet após o desempenho abaixo do esperado do Onix. A troca faz parte de um reposicionamento para atender a um público mais exigente.

Relançado e atualizado nos últimos anos, o modelo combina referências visuais do Onix com traços inspirados no Blazer. O resultado é um carro de aparência moderna e identidade própria.

A estratégia busca recuperar competitividade em um mercado disputado. Design, espaço interno e eficiência passaram a ser prioridades claras.

Tecnologia, espaço e foco em eficiência

O novo Monza se destaca pelas dimensões generosas e pelo interior espaçoso. O entre-eixos amplo contribui para mais conforto no uso diário.

No painel, duas telas de 10,25 polegadas concentram informações e entretenimento. Recursos como carregador por indução e freio de estacionamento eletrônico elevam o nível tecnológico.

Na motorização, o modelo abandona os três cilindros e aposta em opções mais robustas. A versão híbrida leve alia desempenho e economia, com consumo que pode chegar a 21 km por litro.

Estratégia global e novos mercados

A escolha pelo Monza reflete a busca por um sedã mais alinhado às preferências do consumidor atual. Eficiência energética e experiência ao volante pesaram na decisão.

Além da China, o modelo também aparece em outros países sob nomes diferentes. Isso reforça a flexibilidade do projeto e sua adaptação a diferentes perfis de mercado.

Com o retorno do Monza, a Chevrolet aposta na força de um nome conhecido aliado à inovação. A expectativa é ampliar participação e fortalecer a imagem da marca.

