Delegada aposentada é flagrada furtando mercado de condomínio em Goiânia pela terceira vez

Suspeita mora no residencial, mas sempre "pegava carona" com vizinhos para não usar o próprio acesso facial

Natália Sezil - 30 de janeiro de 2026

Delegada aposentada foi flagrada furtando itens de mercado interno em condomínio. (Foto: Reprodução)

Uma delegada aposentada da Polícia Civil (PC) de Goiás foi conduzida à Central Geral de Flagrantes após ser pega furtando o mercado interno do condomínio onde mora, em Goiânia.

O flagra aconteceu nesta quinta-feira (29), quando as câmeras de segurança do mini-estabelecimento registraram parte da ação. O vídeo mostra quando ela entra no local, pega alguns produtos e os guarda dentro de uma mala. Depois, sai sem pagar.

A situação foi denunciada pelos seguranças do residencial, que acionaram a Polícia Militar (PM). Uma equipe, então, deslocou-se até o local, onde ouviu, da proprietária do mercado, que esta seria a terceira ocorrência envolvendo a mesma moradora, de 47 anos.

A mulher teria informado às autoridades que a delegada aposentada não possui cadastro de acesso biométrico ao estabelecimento. Por isso, ela estaria usando do acesso liberado por vizinhos – “pegando carona” – para entrar no local e subtrair os produtos.

A primeira vez teria sido no dia 19 de janeiro, quando a suspeita teria levado duas cartelas de ovos com 12 unidades e dois pacotes de arroz 2kg. A conta somava R$ 57,76, mas ela deixou apenas R$ 35,90 no mercado.

Ela teria voltado a praticar o furto na última segunda-feira (26), antes de repetir nesta quinta-feira. A PM encontrou diversos itens guardados na mala de viagem que a ex-delegada levou para o estabelecimento.

Litros de leite, filtros de café, latas de milho e ervilha, óleo, azeite, queijos variados, água mineral e farinha de tapioca são apenas alguns dos produtos.

A lista também incluía papel higiênico, molho de tomate, açúcar, macarrão, esponja, cebola e limão, sacos de lixo, bolachas recheadas e até sachês para gato, entre outros itens.

Conduzida até a Central de Flagrantes, a delegada aposentada ficou sob responsabilidade das autoridades competentes, responsáveis pelas próximas medidas cabíveis.

VÍDEO ❗️ Delegada aposentada é flagrada furtando mercado de condomínio em Goiânia pela terceira vez Leia: https://t.co/VbxMezE08x pic.twitter.com/CkMEmjBSYC — Portal 6 (@portal6noticias) January 30, 2026

