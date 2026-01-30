PM encontra drogas escondidas em local inusitado e prende traficante em Pirenópolis

Militares também encontraram uma adolescente que estaria participando da entrega de entorpecentes

Augusto Araújo - 30 de janeiro de 2026

Entorpecentes foram encontrados no forro do teto do imóvel. (Foto: Divulgação/PMGO)

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem e apreendeu uma adolescente por envolvimento com o tráfico de drogas, após denúncias anônimas apontarem a comercialização de entorpecentes em uma residência no município de Pirenópolis.

As equipes do 37º Batalhão (BPM) passaram a monitorar estrategicamente o imóvel, localizado nas proximidades de um colégio estadual no Setor Alto do Bonfim, após receberem relatos de intensa movimentação suspeita.

Durante o período de vigilância, foi constatado um fluxo contínuo de pessoas que chegavam ao local, permaneciam por curto intervalo de tempo e saíam em seguida — comportamento compatível com a compra de drogas.

Durante a ação policial, usuários que haviam deixado a residência foram abordados e encontrados portando substâncias entorpecentes.

As situações resultaram na lavratura de termos circunstanciados por posse de drogas para consumo pessoal, reforçando as suspeitas de que o imóvel era utilizado como ponto de venda de entorpecentes.

Em determinado momento, os policiais flagraram uma transação típica de tráfico no interior da residência, quando um indivíduo entregava uma substância suspeita a outra pessoa mediante pagamento.

Diante da situação de flagrante, a equipe realizou a intervenção e procedeu com a abordagem dos envolvidos, seguida de busca no interior do imóvel.

Durante a vistoria, foram localizadas porções de crack escondidas sobre o telhado da residência, além de maconha, cocaína e comprimidos de ecstasy ocultados entre o forro de PVC e o telhado.

Também foram apreendidos dinheiro em espécie, totalizando R$ 297,50, além de uma balança de precisão, embalagens e outros materiais comumente utilizados no tráfico de drogas.

Entre os objetos apreendidos também estavam um relógio e uma corrente, avaliados em R$ 3,5 mil.

No interior do imóvel, os policiais encontraram uma adolescente que, conforme apurado no local, estaria participando da entrega de entorpecentes aos usuários.

A situação caracteriza, em tese, os crimes de corrupção de menor e associação para o tráfico, diante da atuação conjunta no esquema de comercialização das drogas.

O homem foi preso e precisou ser algemado para garantir a segurança da equipe policial e evitar tentativa de fuga.

Ambos foram levados para a Central de Flagrantes de Anápolis, para as providências legais cabíveis.

