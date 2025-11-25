Anápolis é alvo de operação policial para combater tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Ações ocorrem em Itaberaí e Águas Lindas de Goiás, além dos estados de Minas Gerais e São Paulo

Augusto Araújo - 25 de novembro de 2025

Prisões temporárias foram cumpridas durante operação policial (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC) deflagrou, nesta terça-feira (25), uma ação para cumprir 13 mandados de prisão contra uma quadrilha envolvida em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Parte das diligências acontecem em Anápolis.

Conforme a Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), a Operação Renorcrim 3 identificou movimentações financeiras suspeitas, divisão detalhada de tarefas e um sofisticado esquema de ocultação de patrimônio utilizado pela facção.

Além de Anápolis, as ações ocorrem em Itaberaí e Águas Lindas de Goiás, além dos estados de Minas Gerais e São Paulo. Nestes locais, as movimentações contam com o apoio operacional das Polícias Civis locais.

Ao todo, estão sendo cumpridos 13 mandados de prisão temporária e 19 mandados de busca e apreensão domiciliar.

Segundo a Draco, as medidas judiciais têm o objetivo de coletar novas provas, bloquear fluxos financeiros ilícitos e interromper o funcionamento da estrutura criminosa.

A investigação segue em andamento. Mais informações sobre a operação devem ser divulgadas ao longo do dia pela Polícia Civil (PC).

