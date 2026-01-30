Pré-candidato a presidente diz que Flávio Bolsonaro precisa morrer

Declaração foi feita durante transmissão ao vivo nas redes sociais e gerou forte reação no meio político

Pedro Ribeiro Pedro Ribeiro -
(Foto: Reprodução)

O pré-candidato à Presidência da República Renan Santos, presidente do partido Missão, provocou forte repercussão ao afirmar, durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, que o senador Flávio Bolsonaro (PL) “precisa morrer”.

Na gravação, Renan acusa o parlamentar de traição política e faz ataques pessoais, atribuindo a ele responsabilidade por divergências internas no campo conservador.

As declarações foram feitas em tom exaltado e rapidamente se espalharam por plataformas digitais.

Renan Santos anunciou sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto em 2025, pouco antes de o partido Missão ser oficialmente reconhecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Desde então, o dirigente, que tem ligação com o Movimento Brasil Livre (MBL), tem se destacado por falas polêmicas e de confronto direto com adversários e antigos aliados.

Além do senador, o pré-candidato já direcionou críticas semelhantes ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a outras figuras do cenário político nacional.

Assista:

Pedro Ribeiro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

