Homem é preso após ataque com faca, ameaças e agressão a policiais em Abadiânia

Suspeito deve responder por pelo menos seis delitos diferentes

Augusto Araújo - 31 de janeiro de 2026

Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar (PM).(Foto: Reprodução)

Um homem foi preso na madrugada desta sexta-feira (30) após uma grave ocorrência de violência doméstica registrada no Setor Central, em Abadiânia, no Entorno do Distrito Federal.

O caso envolveu agressões contra a companheira, ameaças a familiares e resistência violenta durante a abordagem policial.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 3h da manhã, após um pedido de ajuda feito por uma familiar, que relatou comportamento estranho e agressivo do suspeito, além de medo iminente de que algo mais grave pudesse acontecer.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram duas mulheres do lado de fora da residência, bastante abaladas e pedindo socorro.

O homem estava no imóvel e, ao perceber a presença da equipe, tentou deixar o local em um veículo.

Durante a abordagem, ele se recusou a se identificar e passou a agir de forma agressiva, afirmando que não obedeceria às ordens policiais.

No interior da residência, os militares constataram sinais claros de violência, como vestígios de sangue espalhados pelo chão e móveis quebrados no quarto do casal.

De acordo com as vítimas, havia ainda mais sangue no local, mas parte dos vestígios teria sido limpa antes da chegada da polícia.

Mesmo após diversas tentativas de diálogo, o homem continuou se exaltando, passou a proferir ameaças e, em determinado momento, avançou contra a equipe policial, agredindo um dos militares com um soco no rosto.

Durante a tentativa de contenção, ele fugiu pela via pública, sendo alcançado após acompanhamento e imobilizado com apoio de outros policiais. Dois militares ficaram feridos durante a ação.

Após a contenção, a equipe se dirigiu a uma unidade de saúde, onde a mulher agredida recebia atendimento médico. Ela apresentava ferimentos na mão, provocados por golpes de faca.

Uma filha do casal também estava no local e relatou que a mãe e outros familiares sofrem ameaças e violência psicológica recorrentes, com agravamento progressivo das agressões.

Segundo o relato, o suspeito teria tentado matar a companheira com uma faca, sendo impedido pela intervenção da jovem.

O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.

O caso é investigado como violência doméstica, ameaça, injúria, lesão corporal contra mulher, resistência e agressão contra agentes de segurança pública.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!