A história curiosa por trás do “OK”, a palavra mais usada do planeta

Expressão nasceu como brincadeira em jornais do século XIX, ganhou força com a política e se tornou código universal da comunicação moderna

Isabella Valverde - 02 de fevereiro de 2026

(Foto: Ilustração/IA)

Duas letras, um som simples e um significado imediato. O “OK” atravessou séculos, fronteiras e idiomas até se tornar uma das expressões mais reconhecidas do mundo. Hoje ele aparece em conversas informais, sistemas digitais, mensagens de celular e até em operações técnicas — mas sua origem está longe de ser óbvia.

Muito antes dos smartphones e das redes sociais, o “OK” já funcionava como uma resposta rápida, quase universal. Sua força está justamente nisso: comunicar entendimento, concordância ou confirmação de forma curta e eficiente. E tudo começou como uma brincadeira.

Uma piada que saiu do jornal e ganhou o mundo

No início do século XIX, jovens e jornalistas dos Estados Unidos adotaram uma moda curiosa: criar abreviações com erros propositais. A ideia era escrever expressões conhecidas de forma errada e transformá-las em siglas compreendidas apenas por quem estava “por dentro” da piada.

Foi nesse contexto que a expressão “all correct” virou “oll korrect” e, em seguida, “O.K.”. O que começou como uma brincadeira impressa em jornais de Boston e Nova York acabou escapando do círculo restrito e passando a circular como uma forma prática de dizer que tudo estava certo.

Política ajudou a espalhar o termo

A popularização do “OK” ganhou um empurrão inesperado da política. Em 1840, durante a campanha presidencial de Martin Van Buren, surgiram os chamados “O.K. Clubs”, formados por apoiadores do candidato, cujo apelido fazia referência à sua cidade natal, Kinderhook.

Embora a origem linguística mais aceita seja a de “oll korrect”, o uso político reforçou uma sigla que já estava em circulação. A junção de humor jornalístico e marketing eleitoral ajudou a fixar o termo no vocabulário americano.

Tecnologia fez o resto do trabalho

O verdadeiro salto do “OK” veio com os avanços tecnológicos. Em tempos de telégrafo, rádio e telefonia, cada caractere importava. Ter uma resposta curta para confirmar mensagens, indicar entendimento ou sinalizar que tudo estava em ordem era extremamente funcional.

Por isso, o “OK” passou a ser usado em ambientes técnicos, ferrovias, companhias de navegação e forças armadas, aproximando-se de códigos operacionais como “roger” e “copy”. Aos poucos, virou sinônimo de segurança, continuidade e confirmação.

De gíria local a palavra universal

Com o avanço da influência cultural dos Estados Unidos, o “OK” atravessou oceanos. Filmes, músicas, softwares e produtos ajudaram a levar a expressão para outros idiomas, onde foi incorporada sem grandes adaptações.

A simplicidade sonora e a neutralidade do termo facilitaram sua aceitação global. Em muitos países, o “OK” passou a conviver com expressões locais, mas ganhou espaço especialmente em contextos digitais, corporativos e técnicos, onde a objetividade é essencial.

O “OK” no português brasileiro

No Brasil, o “OK” divide espaço com termos como “beleza”, “fechou”, “demorou” e “certo”. Ainda assim, mantém presença forte em mensagens rápidas, e-mails profissionais e sistemas digitais. A expressão “tá ok”, popularizada em discursos públicos e memes, reforçou ainda mais sua presença no cotidiano.

Mesmo em contextos formais, o “OK” continua sendo um atalho eficiente para comunicar concordância sem excesso de intimidade — uma combinação rara entre informalidade e neutralidade.

Quando uma piada vira padrão global

A trajetória do “OK” mostra como a linguagem evolui de forma imprevisível. O que nasceu como uma piada gráfica virou ferramenta de comunicação global, atravessando séculos graças à sua simplicidade, utilidade e capacidade de adaptação.

Hoje, poucas palavras dizem tanto com tão pouco. E é justamente isso que faz do “OK” a palavra mais usada do planeta.

