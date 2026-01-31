Nova palavra reconhecida na língua portuguesa tem 9 letras e significado definido

Palavra descreve a ansiedade de ficar desconectado, sem bateria ou sem sinal, e reflete como o smartphone virou parte do cotidiano

Layne Brito - 31 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/USP Imagens)

Nomofobia é o termo usado para definir o medo ou a ansiedade de ficar sem acesso ao celular, seja por falta de bateria, ausência de sinal, perda do aparelho ou impossibilidade de se conectar à internet.

A palavra vem do inglês “nomophobia”, formada a partir de “no mobile” e “phobia”, e passou a ganhar espaço justamente por nomear um comportamento cada vez mais comum.

Na prática, a nomofobia aparece quando a pessoa sente desconforto real ao ficar longe do smartphone, checa o aparelho o tempo todo e fica irritada ou inquieta quando não consegue acessar mensagens, redes sociais ou aplicativos.

Em casos mais intensos, pode gerar sintomas como angústia, estresse e sensação de estar “desamparado” sem o dispositivo.

Especialistas apontam que esse tipo de dependência não nasce do nada: ela é alimentada pela rotina digital, pela necessidade de resposta rápida e pela sensação de que “tudo acontece no celular”.

Como consequência, muita gente passa a abrir mão de descanso, concentração e até momentos sociais para manter a conexão constante.

O tema também chama atenção porque a inclusão e popularização de termos como esse ajudam a identificar problemas contemporâneos e a discutir hábitos mais saudáveis.

Pequenas mudanças, como estabelecer horários sem tela, reduzir notificações e criar pausas intencionais, já são apontadas como formas de diminuir a sensação de urgência e recuperar o controle do tempo.

