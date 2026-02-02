Especialista chinesa ensina como secar roupas sem varal e economizar tempo no dia a dia

Método simples usado na China mostra como secar roupas dentro de casa, sem varal, reduzindo tempo, umidade e mau cheiro

Gustavo de Souza - 02 de fevereiro de 2026

(Foto: Ilustração)

Secar roupas em dias chuvosos ou em apartamentos pequenos é um desafio comum no Brasil. Sem varal e com pouca ventilação, o processo pode levar horas ou até dias. Uma especialista chinesa em organização doméstica viralizou ao apresentar um método simples, rápido e acessível para resolver esse problema no cotidiano.

Baseada em princípios de circulação de ar e absorção de umidade, a técnica promete roupas secas em menos tempo. O melhor: sem equipamentos caros ou adaptações complexas. A seguir, entenda como funciona e por que o método ganhou tanta atenção.

Técnica usa ventilação estratégica e tecidos certos

O principal segredo está na circulação do ar. Em vez de espalhar roupas pela casa, a especialista orienta concentrá-las em um único ambiente. Isso permite controlar melhor a ventilação e acelerar a secagem.

Ela recomenda posicionar as peças em cabides ou sobre cadeiras, sempre com espaço entre elas. O contato direto entre tecidos retém umidade e aumenta o risco de mau cheiro.

Outro ponto-chave é escolher bem o local. Ambientes próximos a janelas, portas ou até ao banheiro após o banho quente favorecem a evaporação da água presente nas fibras.

Truque com toalha e ventilador acelera o processo

Um dos métodos mais curiosos envolve o uso de uma toalha seca. A especialista ensina a enrolar a roupa úmida na toalha e pressionar levemente para retirar o excesso de água antes de pendurar.

Após isso, o uso de um ventilador comum faz toda a diferença. Direcionar o fluxo de ar para as roupas reduz drasticamente o tempo de secagem, mesmo sem sol.

Segundo ela, não é necessário vento forte. A constância do ar em movimento já impede o acúmulo de umidade e evita odores desagradáveis.

Economia de tempo e menos umidade em casa

Além da praticidade, o método ajuda a manter a casa mais seca. Roupas molhadas espalhadas elevam a umidade do ambiente, favorecendo mofo e ácaros.

A técnica também reduz o tempo gasto com tarefas domésticas. Com roupas secando mais rápido, é possível lavar pequenas quantidades com mais frequência, sem depender do clima.

Para quem vive em apartamento ou não tem área externa, a solução se mostra eficiente e fácil de adaptar à rotina brasileira.

