Segredo para deixar as roupas brancas e brilhantes na máquina de lavar

Ingrediente simples e cuidado na lavagem ajudam a eliminar o amarelado e devolver o aspecto de roupa nova às peças brancas

Layne Brito - 29 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Manter roupas brancas realmente limpas e com aparência brilhante é um desafio comum no dia a dia. Com o tempo, peças claras tendem a ficar amareladas, encardidas ou com aspecto opaco, mesmo após várias lavagens.

A boa notícia é que existe um segredo simples e eficaz para recuperar o branco das roupas usando a própria máquina de lavar.

O primeiro passo é separar corretamente as peças. Roupas brancas devem ser lavadas sempre sozinhas, longe de tecidos coloridos, para evitar manchas e transferência de pigmentos. Esse cuidado básico já faz grande diferença no resultado final.

O truque mais conhecido e recomendado por especialistas em limpeza é o uso do bicarbonato de sódio durante a lavagem.

Ao adicionar uma colher de sopa diretamente no compartimento do sabão ou dentro do tambor, o bicarbonato ajuda a remover resíduos, neutralizar odores e potencializar a ação do detergente, deixando as roupas mais claras e brilhantes.

Outro aliado importante é o vinagre branco, usado no enxágue. Ele ajuda a eliminar restos de sabão acumulados nas fibras do tecido, que são um dos principais responsáveis pelo aspecto amarelado.

Além disso, o vinagre atua como amaciante natural, sem danificar as roupas.

Evitar o excesso de sabão também é fundamental. Usar mais produto do que o necessário não deixa a roupa mais limpa; pelo contrário, facilita o acúmulo de resíduos, que escurecem o tecido ao longo do tempo. Seguir a dosagem indicada pelo fabricante é essencial.

Por fim, sempre que possível, secar as roupas brancas ao sol ajuda a manter o brilho. A luz solar tem efeito natural clareador e contribui para conservar o aspecto de limpeza das peças.

Com cuidados simples, ingredientes acessíveis e atenção à forma de lavar, é possível manter as roupas brancas com aparência renovada por muito mais tempo sem precisar recorrer a produtos agressivos.