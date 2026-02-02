Juíza Nathália Bueno Arantes da Costa, da 4ª Vara Criminal de Anápolis, assume a presidência da Asmego

Magistrada tomou posse para o triênio 2026–2029 após eleição em chapa única, com 82% dos votos válidos, e passa a comandar a associação estadual da magistratura

Danilo Boaventura - 02 de fevereiro de 2026

Presidente da Asmego, Nathália Arantes, ao centro, acompanhada do 1º vice-presidente, Átila Naves Amaral, à direita, e do 2º vice-presidente, Márcio Molinari, à esquerda. (Foto: Divulgação/Joabe Mendonça)

A juíza Nathália Bueno Arantes da Costa assumiu a presidência da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego) para o triênio 2026–2029, durante solenidade realizada na noite do último sábado (31), na sede da entidade, em Goiânia.

Titular da 4ª Vara Criminal da Comarca de Anápolis, Nathália é juíza de Direito desde 2013 e passa a exercer, pela primeira vez, o comando da associação que representa magistrados em todo o estado.

Na mesma cerimônia, foram empossados os integrantes do Conselho Deliberativo e seus suplentes, além do 1º vice-presidente, desembargador Átila Naves Amaral, e do 2º vice-presidente, Márcio de Castro Molinari. A diretoria foi eleita em chapa única, em 14 de novembro do ano passado, com aprovação de 82% dos votos válidos.

O evento contou com a presença de autoridades do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), entre elas o corregedor-geral Marcus da Costa Ferreira, o corregedor do Foro Extrajudicial, desembargador Anderson Máximo de Holanda, e a ouvidora do Poder Judiciário, desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, além de magistrados, familiares e convidados.

Após o juramento e a assinatura dos termos de posse, a nova presidente discursou aos presentes. Segundo Nathália Arantes, a gestão terá como foco a defesa dos associados, a preservação do patrimônio da entidade e o fortalecimento da governança institucional, com compromisso de evitar a personalização da administração. A lista completa dos diretores que irão compor a gestão será divulgada posteriormente.

Com trajetória consolidada na magistratura goiana, Nathália iniciou a carreira como juíza substituta em Goiânia, atuou na Comarca de Posse e, em 2016, assumiu como juíza titular em Silvânia, onde também exerceu as funções de Diretora do Foro e Juíza Eleitoral. Em 2022, foi promovida para Anápolis, passando a responder pela 4ª Vara Criminal. Na Asmego, já havia atuado como diretora social em dois biênios.

Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), a magistrada realizou período de estudos na Universidade de Coimbra, em Portugal. Possui pós-graduação em Direito Público pela Universidade Cândido Mendes e é mestre em Responsabilidade Civil, com formação pela Universidade de Girona, na Espanha, e pela Universidade de Gênova, na Itália.