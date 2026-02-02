Manifestação em Goiânia cobra justiça por cão Orelha, morto por adolescentes

Ato também chama atenção para a falta de políticas públicas para animais de estimação no estado

(Foto: Reprodução)

Será realizada no próximo domingo (08), em Goiânia, uma manifestação que cobra justiça pela morte do cão comunitário Orelha e denuncia a violência recorrente contra animais em Goiás.

O ato faz parte de uma mobilização nacional contra maus-tratos e crueldade animal, inspirada no caso ocorrido em Florianópolis (SC), que ganhou repercussão em todo o país.

A caminhada terá início às 8h30, em frente ao Empório Veccino, no Jardim Goiás, nas proximidades do Parque Flamboyant.

O ato será organizado pela Organização Não Governamental (ONG)  Focinho Caridoso e convoca a população a ocupar as ruas em defesa dos animais.

Em publicação nas redes sociais, a entidade destacou que, enquanto o país acompanha o caso de Santa Catarina, animais continuam sendo mortos diariamente em Goiás por maus-tratos, fome, violência e abandono.

O grupo também critica a ausência de políticas públicas efetivas, a inexistência de abrigos públicos e a falta de estrutura para acolher animais resgatados.

Segundo a ONG, o peso do resgate e do cuidado acaba recaindo quase exclusivamente sobre protetores independentes e voluntários, que atuam na linha de frente, muitas vezes sem apoio do poder público.

A manifestação pretende dar visibilidade a essa realidade e cobrar medidas concretas das autoridades.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

