Mudança no Pix: novas regras passam a valer em 2026

Nova regra do Pix reforça a segurança, amplia o rastreamento do dinheiro e aumenta as chances de devolução em casos de fraude

Gustavo de Souza - 02 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

O Pix, principal meio de pagamento instantâneo do país, passa por mais uma atualização relevante. A partir de segunda-feira (02), entram em vigor novas regras definidas pelo Banco Central para reforçar a segurança das transações e combater golpes.

A mudança atinge todas as instituições financeiras que oferecem o serviço. O foco está em tornar mais eficiente a recuperação de valores transferidos em situações de fraude ou erro.

Nova regra amplia rastreamento do dinheiro

A principal mudança está na atualização obrigatória do Mecanismo Especial de Devolução (MED). Com o novo modelo, os bancos passam a contar com um sistema mais avançado de rastreamento dos valores transferidos via Pix.

Antes, o bloqueio do dinheiro só podia ocorrer na conta que recebeu a transferência inicialmente. Isso limitava as chances de recuperação quando o valor era rapidamente repassado para outras contas.

Agora, o sistema consegue acompanhar o caminho do dinheiro mesmo após múltiplas transações. Isso amplia o alcance das investigações e dificulta a ação de golpistas.

Como funciona o novo Mecanismo Especial de Devolução

Com a atualização, o MED passa a integrar informações entre todas as instituições financeiras envolvidas. Caso o valor seja fragmentado ou transferido para contas diferentes, o sistema consegue identificar essas movimentações.

Se ainda houver saldo disponível, os recursos podem ser bloqueados em todas as contas por onde o dinheiro passou. Esse processo aumenta as chances de recuperação parcial ou total do valor.

O prazo para a conclusão da devolução pode chegar a até 11 dias após a contestação registrada pelo cliente. O tempo varia conforme a complexidade do caso.

Quem será impactado e quais cuidados permanecem

A nova regra vale para todos os usuários do Pix, independentemente do banco ou instituição financeira. Desde outubro do ano passado, já é possível contestar transações diretamente pelo aplicativo, sem atendimento humano.

Com a mudança, essas contestações passam a contar com um sistema mais robusto de rastreamento. Ainda assim, o Banco Central reforça que a devolução não é garantida em todos os casos.

Por isso, a atenção continua sendo essencial. Especialistas recomendam desconfiar de pedidos urgentes, não compartilhar códigos ou dados pessoais e sempre confirmar informações antes de fazer um Pix.

