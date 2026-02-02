Reveladas as identidades das vítimas fatais de acidente na BR-414, em Cocalzinho de Goiás

Entre os mortos estão um casal e uma mãe acompanhada da filha

Da Redação - 02 de fevereiro de 2026

Da esquerda para a direita: Fátima e Daniel, Pepeu, Mariana e Patrícia. (Foto: Reprodução/Anápolis Notícias)

Foram identificadas as vítimas do acidente fatal ocorrido na noite deste domingo (1º), na BR-414, em trecho que passa por Cocalzinho de Goiás.

A reportagem do Portal 6 conseguiu apurar o nome de quatro das cinco pessoas que perderam a vida no incidente.

Os dois primeiros foram do casal Daniel Ferreira da Trindade e a companheira dele, Fátima Feliciano Navas. Já as outras duas vítimas foram Patrícia Henrique e a filha Mariana.

Por fim, um outro homem que perdeu a vida foi identificado apenas pelo apelido de Pepeu.

Todos ocupavam o VW/Gol que se chocou frontalmente contra uma carreta carregada de cimento.

De acordo com os levantamentos preliminares realizados no local, o veículo de passeio teria invadido a contramão de direção e colidiu frontalmente com a carreta, que transitava no sentido decrescente.

Com a violência do impacto, todos os cinco ocupantes do carro morreram no local. Já o condutor da carreta não sofreu ferimentos.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

