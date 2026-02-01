Acidente na BR-414 deixa cinco mortos, em Cocalzinho de Goiás

Colisão frontal entre carro e caminhão mobilizou equipes de resgate e provocou interdição parcial da rodovia

Da Redação - 01 de fevereiro de 2026

Imagem ilustrativa de ambulância do SAMU. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente registrado na noite deste domingo (1º) deixou cinco pessoas mortas na BR-414, em Cocalzinho de Goiás.

A colisão frontal envolveu um veículo de passeio e um caminhão, no km 321 da rodovia, por volta das 20h20, segundo informações da concessionária Ecovias Araguaia.

Além das vítimas fatais, uma pessoa ficou ferida de forma leve e recebeu atendimento no local.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas, enquanto equipes de resgate, segurança e operação viária seguem atuando no trecho.

Por causa da gravidade da colisão e do trabalho das equipes, a pista precisou ser parcialmente interditada.

De acordo com a Ecovias, o tráfego flui em sistema de pare e siga, exigindo atenção redobrada dos motoristas que passam pela região.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás.