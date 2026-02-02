Sobrenome do pai ou da mãe? Veja o que diz a lei brasileira

Direito ao nome é tratado como parte essencial da identidade da pessoa

Gustavo de Souza - 02 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

No momento do registro de nascimento, uma das dúvidas mais comuns entre pais e mães brasileiros não envolve apenas datas ou documentos, mas algo que acompanhará a criança por toda a vida: o sobrenome. Afinal, existe uma regra que obriga a usar o nome do pai? Ou o da mãe pode vir primeiro — ou até sozinho?

A legislação brasileira garante liberdade nessa escolha há décadas. Desde 1973, as normas que regem o registro civil permitem que os genitores decidam se o filho levará o sobrenome paterno, materno ou a combinação dos dois, sem impor uma ordem obrigatória entre eles.

O direito ao nome é tratado como parte essencial da identidade da pessoa.

Essa flexibilidade permite que a decisão reflita vínculos afetivos, histórias familiares e até valores culturais de cada família.

Não há exigência legal que determine qual sobrenome deve aparecer primeiro no registro, cabendo aos responsáveis definir a composição que melhor represente o contexto familiar.

Em situações em que o pai não está presente no momento do registro, o sobrenome materno pode ser usado inicialmente.

Caso a paternidade seja reconhecida posteriormente, a inclusão do sobrenome do pai pode ser feita por meio de averbação no cartório, sem a necessidade de um novo registro.

Há também casos em que a opção por apenas um sobrenome é a mais adequada, como em contextos de maternidade solo. A legislação permite essa escolha, desde que o nome atribuído não exponha a criança a constrangimentos ou viole os princípios de proteção à personalidade.

Enquanto no Brasil essa autonomia já é garantida há anos, outros países vêm discutindo o tema mais recentemente.

Em 2024, por exemplo, a Suprema Corte do México considerou inconstitucional a imposição de ordem fixa dos sobrenomes, reforçando a igualdade de gênero no registro civil.

Apesar disso, no Brasil, embora a lei seja flexível, a tradição cultural ainda mantém o sobrenome paterno como o mais utilizado na posição final.

Em 2026, o cenário brasileiro segue estável: pais e mães continuam livres para escolher os sobrenomes dos filhos de acordo com suas histórias, vínculos afetivos e realidades familiares, sem mudanças previstas na legislação.

