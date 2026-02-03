Bombeiros procuram por idosa que desapareceu no Córrego das Antas, em Anápolis

Buscas acontecem pouco depois de forte chuva atingir a cidade

Natália Sezil Natália Sezil -
Corpo de Bombeiros realiza buscas no Córrego das Antas.
Corpo de Bombeiros realiza buscas no Córrego das Antas. (Foto: Reprodução)

Equipes do Corpo de Bombeiros de Anápolis se mobilizam no final da tarde desta terça-feira (03) tentando encontrar uma idosa desaparecida.

A vítima teria caído no Córrego das Antas, não tendo sido vista desde então. A situação acontece pouco depois de fortes chuvas atingirem a cidade.

Ainda não se sabe a dinâmica da queda, nem as circunstâncias em que isso aconteceu.

Leia também

O nome da idosa também não foi divulgado. Os militares realizam varreduras ao longo do curso do córrego, com o apoio de bombeiros especializados em buscas em ambiente aquático.

Mais informações a qualquer momento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Natália Sezil

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.