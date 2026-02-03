Bombeiros procuram por idosa que desapareceu no Córrego das Antas, em Anápolis

Buscas acontecem pouco depois de forte chuva atingir a cidade

Natália Sezil - 03 de fevereiro de 2026

Corpo de Bombeiros realiza buscas no Córrego das Antas. (Foto: Reprodução)

Equipes do Corpo de Bombeiros de Anápolis se mobilizam no final da tarde desta terça-feira (03) tentando encontrar uma idosa desaparecida.

A vítima teria caído no Córrego das Antas, não tendo sido vista desde então. A situação acontece pouco depois de fortes chuvas atingirem a cidade.

Ainda não se sabe a dinâmica da queda, nem as circunstâncias em que isso aconteceu.

O nome da idosa também não foi divulgado. Os militares realizam varreduras ao longo do curso do córrego, com o apoio de bombeiros especializados em buscas em ambiente aquático.

Mais informações a qualquer momento.

