Homem sofre queda de 9 metros durante trabalho em prédio de Goiânia

Vítima prestava serviço em um prédio na região comercial do setor, quando se soltou e acabou caindo sobre marquise

Ícaro Gonçalves - 03 de fevereiro de 2026

Homem cai de prédio no setor Aeroporto (Imagens: Reprodução/Instagram)

Um homem que trabalhava na manutenção de um prédio no setor Aeroporto, em Goiânia, sofreu um acidente e caiu de uma altura de 09 metros na manhã desta terça-feira (03). A identidade e idade dele ainda não foi revelada.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o homem prestava serviço em um prédio na região comercial do setor, quando se soltou e acabou caindo sobre uma marquise. Ele usava equipamentos de proteção individual no momento do acidente.

Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram o trabalhador consciente, com um fratura exposta em tornozelo direito.

Ele recebeu os primeiros socorros já no local e logo depois foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o homem, já imobilizado, é conduzido para dentro de uma viatura dos bombeiros.

Até o momento, o motivo para a queda são desconhecidas. Segundo apuração, o acionamento também contou com o apoio do Grupamento de Ações e Respostas Rápidas – GARRA/CBMGO.

ASSUSTADOR 🚑 Homem sofre queda de 9 metros durante trabalho em prédio de Goiânia Leia: pic.twitter.com/QGlfhziZOd — Portal 6 (@portal6noticias) February 3, 2026

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!