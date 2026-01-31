Corpo de Bombeiros acompanha risco de explosão no Fujioka, em Anápolis
Ocorrência se deu por uma denúncia de vazamento de gás e fumaça saindo do estabelecimento
No final da tarde deste sábado (31), equipes do Corpo de Bombeiros teriam acompanhado a denúncia de vazamento de gás no Fujioka, situado na Avenida Brasil, em Anápolis.
Com relatos de fumaça e alarme tocando no interior do estabelecimento, os militares compareceram para verificar a situação da loja. A possibilidade de uma explosão também teria sido relatada e aumentado a urgência no caso.
O Portal 6 registrou o momento que um caminhão e uma caminhonete dos Bombeiros estavam no exterior da loja, durante a ação.
Até o momento, não foi divulgado nenhum dano causado pelo ocorrido.
Mais informações a qualquer momento.
