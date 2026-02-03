INSS confirma o retorno de dois serviços importantes para aposentados e pensionistas

Após modernização dos sistemas, atendimento digital e telefônico volta a operar, com promessa de mais agilidade e estabilidade

Magno Oliver - 03 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação/INSS)

Depois de um período de instabilidade e apreensão entre aposentados e pensionistas, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) confirmou a retomada de serviços essenciais nesta segunda-feira, 2 de fevereiro. A volta do atendimento marca a conclusão de uma ampla atualização tecnológica nos sistemas previdenciários do país.

Com a modernização liderada pelo Ministério da Previdência Social em parceria com a Dataprev, voltaram a funcionar o aplicativo Meu INSS e a Central de Atendimento telefônico 135, dois dos principais canais de contato dos segurados com o órgão. A única exceção é o simulador de aposentadoria, cuja liberação está prevista para quarta-feira, 4 de fevereiro.

A atualização foi motivada por falhas técnicas recorrentes que vinham comprometendo o acesso da população aos serviços, especialmente em um cenário de crescimento expressivo da demanda digital. Segundo o governo, a reformulação não apenas corrige problemas antigos, como também prepara a estrutura para suportar um volume maior de acessos no futuro.

Um dos avanços mais relevantes está na mudança da arquitetura tecnológica da Dataprev. Com a migração do último mainframe para um novo modelo de processamento, o tempo necessário para a folha de pagamento dos benefícios foi reduzido pela metade, passando de 96 para 48 horas. A alteração amplia a capacidade de resposta do sistema e melhora o desempenho geral das plataformas.

Além da agilidade, a modernização traz ganhos na segurança da informação. A nova infraestrutura é escalável e distribuída, o que diminui o risco de falhas e fortalece a proteção dos dados dos segurados, um ponto sensível diante da crescente digitalização dos serviços públicos.

Apesar da retomada, o governo alerta que pode haver lentidão nos primeiros dias de funcionamento, especialmente em serviços que exigem biometria. O alto número de acessos simultâneos pode impactar o tempo de resposta, mas equipes técnicas seguem mobilizadas para monitorar o sistema e corrigir eventuais instabilidades.

Usuários que tiveram atendimentos ou agendamentos cancelados durante o período de manutenção terão prioridade para remarcar os serviços. A expectativa é que, com a atualização concluída, o aplicativo Meu INSS passe a concentrar ainda mais atendimentos digitais, reduzindo a necessidade de deslocamento até agências físicas.

