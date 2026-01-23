Aposentados têm direito a pagamento extra do INSS em fevereiro; veja quem recebe

Quem acompanha o extrato com atenção pode ter uma surpresa positiva em breve

Magno Oliver - 23 de janeiro de 2026

Fila para atendimento num dos postos do INSS (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Milhões de aposentados e pensionistas podem receber um valor adicional do INSS já no próximo ciclo de pagamentos.

O dinheiro não se trata de um novo benefício, mas de um ressarcimento referente a descontos indevidos aplicados diretamente na folha de pagamento de segurados nos últimos meses, sem autorização expressa dos titulares.

A devolução ocorre após a descoberta de um esquema de cobranças irregulares envolvendo associações conveniadas ao instituto.

As investigações, conduzidas pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União, identificaram acordos utilizados para descontar valores dos benefícios de forma automática, financiando entidades sem o consentimento dos aposentados. O caso ficou conhecido como Operação Sem Desconto.

Segundo o INSS, cerca de R$ 2,8 bilhões já foram devolvidos a aproximadamente 4,1 milhões de beneficiários. No entanto, a estimativa é que milhões de pessoas ainda não tenham solicitado o ressarcimento.

Por isso, o prazo para contestação foi prorrogado e agora se encerra no dia 14 de fevereiro. Têm direito ao pagamento extra os segurados que identificarem em seus extratos descontos vinculados a associações ou entidades que não autorizaram.

O pedido de devolução é gratuito e pode ser feito exclusivamente pelos canais oficiais do INSS, sem a necessidade de intermediários. O órgão reforça o alerta para golpes e orienta que o cidadão desconfie de promessas de “liberação facilitada”.

Após a solicitação e a análise do caso, o valor é devolvido, em regra, no ciclo de pagamento seguinte à aprovação. Com o prazo final se aproximando, a recomendação é consultar o extrato detalhado do benefício o quanto antes, garantindo que eventuais valores descontados de forma irregular retornem ao bolso do aposentado.

Os canais para solicitar a devolução são:

Meu INSS: pelo aplicativo ou site oficial (utilizando o login Gov.br);

Telefone 135: atendimento de segunda a sábado, das 7h às 22h;

Correios: suporte gratuito em mais de 5 mil agências por todo o país.

