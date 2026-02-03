Mulher de Henrique, da dupla com Juliano, é presa após abordagem policial nos EUA

Empresária, Amanda Vasconcelos foi detida após desobedecer ordem de parada durante fiscalização de trânsito

Folhapress - 03 de fevereiro de 2026

Amanda Vasconcelos, esposa de cantor Henrique, da dupla com Juliano, foi presa nos Estados Unidos. (Foto: Reprodução)

ADRIELLY SOUZA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A empresária Amanda Vasconcelos, 28, mulher do cantor sertanejo Henrique -que faz dupla com Juliano-, foi detida na segunda-feira (2) em Orlando, nos Estados Unidos, após uma abordagem policial.

Segundo a polícia do Condado de Orange, Amanda, 28, desobedeceu a uma ordem de parada durante uma fiscalização de trânsito. Os registros indicam que ela teria tentado se afastar do local mesmo com a viatura acionando luzes e sirenes. A assessoria da dupla informou à reportagem que tenta contato com a família para comentar o episódio.

A empresária responde a duas acusações: tentativa de evasão policial, considerada a mais grave, e condução de veículo com carteira de habilitação vencida na Flórida. Ela não mora nos Estados Unidos mas viaja com frequência ao país com o cantor e os dois filhos.

A Justiça local estipulou fiança de US$ 500 (cerca de R$ 2,5 mil) na cotação atual. Até o momento, não foi confirmado se o valor foi pago nem se Amanda já foi liberada. Também não há informações no documento sobre eventuais restrições de deslocamento após o pagamento ou necessidade de retorno imediato ao Brasil.