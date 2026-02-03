Usando IA, PUC Goiás mostra como era rotina dos estudantes há décadas atrás

Imagens históricas foram animadas com tecnologia e resgatam momentos marcantes

Pedro Ribeiro - 03 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/PUC Goiás)

Fotografias históricas da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC) ganharam movimento e nova vida após serem recriadas com o uso de Inteligência Artificial.

O material foi divulgado nas redes sociais da universidade e apresenta cenas do cotidiano acadêmico de décadas atrás em Goiânia, despertando nostalgia e curiosidade.

As imagens mostram diferentes momentos da instituição ao longo dos seus 65 anos, revelando como eram os espaços, os estudantes e a dinâmica acadêmica na capital goiana em períodos como as décadas de 1950, 1960 e 1970.

Entre os registros apresentados estão cenas da Praça Universitária no ano de 1975, o prédio da antiga Faculdade de Filosofia, o curso de Direito, a biblioteca e o auditório que hoje integram a Área 4 do campus.

O vídeo também resgata imagens de estudantes em 1956 e um momento simbólico de 1960, quando o então presidente Juscelino Kubitschek aparece entregando um diploma a uma formanda.

A proposta é mostrar como a universidade evoluiu, evidenciando as transformações estruturais e culturais ao longo dos anos.

Assista ao vídeo:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por PUC Goiás (@pucgoias)



Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!