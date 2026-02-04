Bombeiros encontram corpo de idosa que desapareceu no Córrego das Antas

As buscas pela mulher ocorriam desde o final da tarde de terça (03) na parte do córrego que fica na altura do bairro Santa Maria de Nazareth

Ícaro Gonçalves Ícaro Gonçalves -
corpo-idosa
As buscas pela idosa ocorriam desde o final da tarde de terça (03) na parte do córrego que fica na altura do bairro Santa Maria de Nazareth (Imagens: Reprodução/Redes sociais)

O corpo da idosa Olinda Aparecida da Silva Leite, de 68 anos, que havia desaparecido após cair no Córrego das Antas, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta-feira (04), em Anápolis.

As buscas ocorriam desde o final da tarde de terça (03) na parte do córrego que fica na altura do bairro Santa Maria de Nazareth.

O trabalho precisou ser interrompido durante a noite, mas foram retomados logo no início desta manhã.

Leia também

Os militares faziam as varreduras no leito do córrego com o apoio de unidades especializadas em buscas em ambiente aquático.

A vítima teria caído nas águas pouco depois de fortes chuvas atingirem a cidade. Ainda não se sabe a situação que provocou a queda da idosa.

 

 

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Ícaro Gonçalves

Ícaro Gonçalves

Jornalista formado pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) e mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás (UFG).

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.