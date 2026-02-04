Bombeiros encontram corpo de idosa que desapareceu no Córrego das Antas

As buscas pela mulher ocorriam desde o final da tarde de terça (03) na parte do córrego que fica na altura do bairro Santa Maria de Nazareth

Ícaro Gonçalves - 04 de fevereiro de 2026

O corpo da idosa Olinda Aparecida da Silva Leite, de 68 anos, que havia desaparecido após cair no Córrego das Antas, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta-feira (04), em Anápolis.

As buscas ocorriam desde o final da tarde de terça (03) na parte do córrego que fica na altura do bairro Santa Maria de Nazareth.

O trabalho precisou ser interrompido durante a noite, mas foram retomados logo no início desta manhã.

Os militares faziam as varreduras no leito do córrego com o apoio de unidades especializadas em buscas em ambiente aquático.

A vítima teria caído nas águas pouco depois de fortes chuvas atingirem a cidade. Ainda não se sabe a situação que provocou a queda da idosa.

