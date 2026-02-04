Condomínio de Anápolis é obrigado a remarcar assembleia após processo judicial e manifestação dos moradores

Caso ganhou repercussão na imprensa após vir a tona supostas manobras do síndico e dívidas de quase R$ 1 milhão

Natália Sezil - 04 de fevereiro de 2026

Condomínio Torres do Mirante foi alvo de protesto de moradores. (Foto: Google Maps e Reprodução)

O condomínio Torres do Mirante, localizado na Vila Jaiara, em Anápolis, foi obrigado a remarcar a assembleia virtual que aconteceria nesta terça-feira (03).

O caso ganhou repercussão após os moradores e proprietários organizarem uma manifestação na noite de segunda-feira (02) – quando vieram a tona supostas manobras do síndico e dívidas acumuladas de quase R$ 1 milhão.

Mesmo com o pedido de diversos condôminos, foi necessária uma decisão judicial para que a medida fosse tomada. Movido na última sexta-feira (30), o processo teve o resultado publicado apenas 12 minutos antes do início dos protestos.

No documento, registrado junto à 3ª Vara Cível da Comarca de Anápolis, consta o que os moradores já vinham pontuando. Eles entendiam que dois aspectos principais inviabilizavam a participação da maioria.

O primeiro foi o horário – marcado para às 09h30 de uma terça-feira, quando muitos estão trabalhando. O segundo, o formato – visto que parte dos moradores é idosa, e eram necessárias duas plataformas digitais para participar e votar nas decisões.

A Justiça reconheceu isso, dizendo que o horário “certamente é uma barreira ao pleno exercício dos condôminos”. E acrescentou: “o prazo exíguo de 05 dias entre a convocação e a realização da assembleia certamente poderá acarretar prejuízos”.

A nova assembleia geral do Torres do Mirante, que busca definir eleição de síndico, subsíndico e conselho (eleição por chapa); prestação de contas de 2025; e previsão orçamentária para 2026, passa a acontecer no dia 26 de fevereiro, às 19h.

