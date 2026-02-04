Estudante de Goiânia que recebeu Pix de R$ 200 mil por engano consegue a recompensa que precisava

Antes do ocorrido, o rapaz buscava emprego e já havia disparado diversos currículos

Ícaro Gonçalves - 04 de fevereiro de 2026

Antes do ocorrido, o estudante buscava emprego e já havia disparado diversos currículos (Foto: Arquivo pessoal/Leandro Pinheiro)

O estudante goiano Leandro Pinheiro, de 25 anos, é a prova viva de que ser honesto é o melhor caminho para vencer na vida. O rapaz, que ficou conhecido por devolver um Pix de R$ 200 mil recebido por engano, conseguiu o emprego que tanto buscava.

Conforme noticiado pelo portal G1, Leandro buscava um novo trabalho e já havia disparado diversos currículos. Com toda a repercussão do caso, ele comoveu uma das empresas onde fez entrevista, e foi finalmente aprovado para uma vaga de estoquista.

Aluno de um curso técnico de enfermagem, Leandro mora em Goiânia há pouco mais de um ano e estava se sustentando nos últimos meses por meio do seguro-desemprego.

Ele chegou a receber uma recompensa de R$ 1 mil do empresário que fez o Pix, mas agora poderá se manter com seu próprio salário. “Minha maior recompensa é a consciência tranquila”, disse em entrevista ao portal.

Relembre o caso

O caso aconteceu na manhã do dia 16 de janeiro, quando Leandro foi surpreendido com a notificação de uma transação recebida no valor de R$ 200 mil.

O depósito foi feito por um empresário de Cuiabá (MT) e caiu em uma conta que o jovem não movimentava há cerca de quatro anos. Logo após perceber o erro, o empresário conseguiu contactar o rapaz e informar o ocorrido.

Como a conta estava inativa, o banco bloqueou o valor por razões de segurança. Leandro só conseguiu desbloquear o montante e devolver ao empresário no dia 20 de janeiro.

