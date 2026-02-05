Aluguel Social abre inscrições para moradores da Grande Goiânia, Rio Verde e outros municípios em Goiás

São mais de 10 mil vagas distribuídas entre quase 40 cidades em várias regiões do estado

Natália Sezil - 05 de fevereiro de 2026

Programa Aluguel Social oferece benefício mensal de R$ 350. (Fotos: Edgard Soares e Octacílio Queiroz)

Moradores de 37 cidades goianas já podem se inscrever ou se preparar para as inscrições do Aluguel Social. Ao todo, são 10.182 vagas distribuídas entre três editais, com chances para a Grande Goiânia, Rio Verde e outros municípios.

O benefício da Agência Goiana de Habitação (Agehab) oferece um valor mensal de R$ 350, por 18 meses. O programa é voltado para famílias que enfrentam dificuldades para pagar o aluguel.

O primeiro dos processos seletivos já aceita candidaturas. São 5.982 oportunidades em 21 cidades, com prazo até o dia 03 de março.

A chance engloba Alvorada do Norte, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Caçu, Ceres, Goianésia, Goianira, Goiatuba, Itaberaí, Itumbiara, Luziânia, Mambaí, Mara Rosa, Paraúna, Piranhas, Porangatu, Porteirão, Rialma, Rio Verde, São Luís de Montes Belos e Uruana.

O segundo edital, por outro lado, ainda vai abrir as inscrições. O período começa em 13 de fevereiro e se estende até 13 de março.

Neste, são beneficiados os municípios de Abadiânia, Americano do Brasil, Campo Limpo de Goiás, Cidade Ocidental, Formoso, Iporá, Monte Alegre de Goiás, Mundo Novo, Nova Roma, Padre Bernardo, Pires do Rio, Pontalina, Quirinópolis, São Domingos e Serranópolis.

Trindade, na região Metropolitana de Goiânia, oferece 1.400 vagas em edital próprio. As datas são diferentes: vão de 24 de fevereiro até 24 de março.

Independente da cidade, interessados devem se candidatar exclusivamente online. As inscrições são aceitas pelo site do Governo de Goiás, na aba do programa, ou pelo aplicativo do Aluguel Social.

Quem não têm acesso à internet pode contar com apoio nas unidades do Vapt-Vupt ou em pontos de atendimento das prefeituras nos próprios municípios.

Entenda os critérios

Para participar do programa, é necessário atender a alguns critérios principais. A lista inclui ter o CadÚnico atualizado, residência na cidade há pelo menos três anos, não possuir imóvel próprio e ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa.

Também é preciso preencher pelo menos um dos requisitos específicos. São eles: superendividamento, moradia improvisada, gasto excessivo com aluguel, ser idoso, pessoa com deficiência, ou família chefiada por apenas um dos pais.

Mais informações ficam disponíveis no site da Agehab.

