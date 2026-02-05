Mudança na CNH 2026: motoristas entre 50 e 69 anos só poderão ter direito à renovação automática da carteira uma vez

Nova regra da CNH automática 2026 impõe limites por idade e mantém exigência de exames presenciais para motoristas mais velhos

Gabriel Yuri Souto - 05 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgaçã0o/Félix Carneiro/Detran-TO)

A mudança na CNH 2026 alterou as regras para a renovação da carteira de motorista no Brasil.

O governo federal oficializou as mudanças por meio da Medida Provisória nº 1.327/2025, publicada em dezembro do ano passado, que atualizou pontos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e criou a chamada CNH automática 2026.

Com isso, a renovação do documento passou a ocorrer de forma mais simples para condutores com bom histórico no trânsito. No entanto, a legislação definiu critérios específicos por faixa etária.

Dessa forma, motoristas entre 50 e 69 anos passaram a ter acesso limitado ao benefício, enquanto idosos continuam sujeitos a regras mais rígidas.

Como funciona a CNH automática 2026

A CNH automática 2026 facilita a renovação do documento para motoristas que mantêm um histórico exemplar.

O benefício atende condutores sem infrações nos últimos 12 anos e inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC).

Nesse modelo, o processo acontece totalmente de forma digital, por meio do aplicativo “CNH do Brasil”.

Além disso, o motorista não precisa realizar exames médicos nem comparecer ao Detran. Ainda assim, o acesso ao benefício varia conforme a idade do condutor.

Regras da CNH automática 2026 por faixa etária

A mudança na CNH 2026 estabeleceu regras diferentes para cada grupo etário, especialmente a partir dos 50 anos. Veja como ficou:

Até 49 anos: validade da CNH de 10 anos, com direito à renovação automática sempre que cumprir os critérios.

Entre 50 e 69 anos: possibilidade de utilizar a CNH automática 2026 apenas uma vez a cada dez anos, alternando com uma renovação presencial.

70 anos ou mais: renovação exclusivamente presencial, a cada três anos, sem acesso ao sistema automático.

Por que motoristas com 70 anos ficaram fora da CNH automática 2026

Segundo o governo federal, a exclusão dos motoristas com 70 anos ou mais ocorre por motivos de segurança no trânsito. Nessa faixa etária, a legislação exige avaliação médica presencial obrigatória.

O acompanhamento médico permite verificar reflexos, visão, audição e outras condições de saúde que podem comprometer a condução do veículo. Por esse motivo, o governo manteve o processo tradicional para esse público.

O que muda na prática para os idosos

Para os motoristas com 70 anos ou mais, a mudança na CNH 2026 não trouxe alterações no procedimento já adotado. Na prática, continuam valendo as regras anteriores, como:

realização de exames físicos e mentais com médicos credenciados;

agendamento presencial no Detran ou em um Centro de Formação de Condutores (CFC);

pagamento das taxas de emissão e dos exames, embora alguns estados ofereçam descontos.

Além disso, caso o motorista deixe a CNH vencida por mais de 30 dias, ele perde qualquer benefício e precisa regularizar a situação pelos meios convencionais.

