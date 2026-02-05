Pets fantasiados serão atração principal de evento de Carnaval em Aparecida de Goiânia

Ícaro Gonçalves - 05 de fevereiro de 2026

O Carnaval já está chegando e promete agitar goianienses e aparecidenses, mas também os amiguinhos de quatro patas. Isso porque, no próximo sábado (07), ocorrerá em Aparecida de Goiânia a 2ª edição do Clubinho BloCÃO, um bloco temático com desfile de pets fantasiados.

Estão previstas sessões de fotos, sorteios de brindes, espaço para as crianças, stands com produtos e serviços para os animaizinhos, além de muitos confetes e animação.

Com participação pública e gratuita, os tutores poderão desfilar com seus pets fantasiados, aproveitar para fazer fotos temáticas e concorrer a brindes especiais.

Para participar do desfile é obrigatório o uso de guia ou coleira e a apresentação da carteirinha de vacinação do animal, como medida para garantia da segurança dos participantes e dos outros pets.

Além dos desfiles de Carnaval, o bloco também contará com mais uma edição da feira de adoção “Deu Match com Meu Pet”, oportunidade em que os animais sem lar poderão encontrar o afeto de novos tutores.

Estarão disponíveis para a adoção responsável filhotes de cães e gatos resgatados e que receberam a primeira dose de vacina e um vale-castração. Já os pets adultos já são entregues vacinados e castrados.

A 2ª edição do Clubinho BloCÃO de Carnaval é promovida pelo Buriti Shopping em parceria com a Comunidade Dachshund, e será promovida entre as 9h e 11h, no espaço Kids do Piso 1.

Já a feira de adoção pet continua até as 12h, e é resultado de uma parceria com a Prefeitura de Aparecida de Goiânia.

