Quando a sociedade se une, a impunidade recua

O caso do Orelha não pode ser tratado como exceção ou fatalidade. Ele revela um problema estrutural: a banalização da violência contra os animais

Seliane da SOS - 05 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Nos próximos dias, Goiânia será palco de uma manifestação que reúne protetores, simpatizantes e pessoas que respeitam a vida. O ato terá saída em frente ao Empório Veccino, com destino ao Parque Flamboyant, a partir das 8h30, no dia 9 de fevereiro. Mais do que um encontro, será um posicionamento público contra a violência, a omissão e a sensação de impunidade que ainda rondam a causa animal.

O caso do Orelha não pode ser tratado como exceção ou fatalidade. Ele revela um problema estrutural: a banalização da violência contra os animais e a fragilidade das respostas do sistema quando os responsáveis não são devidamente punidos. Quando não há consequência, a violência se repete. E isso é inaceitável.

Este é um chamado direto à população de Anápolis e de toda a região. Estar presente é assumir um lado. É dizer, de forma clara, que nenhuma vida é descartável e que a sociedade não aceita mais que crimes sejam relativizados, especialmente quando envolvem sofrimento extremo.

Como vereadora, estarei presente nesse encontro para cobrar justiça e responsabilidade. Estaremos unidos para exigir que os adolescentes envolvidos sejam punidos conforme a lei e para afirmar que a idade não pode ser escudo para a impunidade. Se já podem votar, participar das decisões do país e influenciar os rumos da sociedade, também precisam responder pelos seus atos.

A manifestação também será um espaço de luta por mudanças concretas no Código Penal. A legislação precisa acompanhar a realidade e garantir respostas mais firmes aos crimes cometidos contra animais. Não se trata de vingança, mas de justiça, prevenção e proteção da vida.

O dinheiro, o poder e a influência não podem ser maiores do que a vida. Nenhuma vida. Quando esses valores se sobrepõem à justiça, toda a sociedade perde.

Sozinhos, somos solitários. Juntos, somos fortes.

Justiça pelo Orelha.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!