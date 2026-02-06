Lula diz que libertar Bolsonaro seria ‘desmoralizar’ o STF

Declaração foi dada ao comentar condenação por atos antidemocráticos

Folhapress - 06 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (6) que libertar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso há seis meses, seria “desmoralizar a seriedade da Suprema Corte que o condenou” por tentativa de golpe de Estado.

“Você acha que se tiver um cachorro louco preso e você soltar ele vai estar mais manso? Ele vai morder alguém. Esse cidadão [Bolsonaro] tentou destruir a democracia brasileira. Esse cidadão, que foi condenado a 27 anos e 3 meses de cadeia, tinha um plano para matar o Lula, o [Geraldo] Alckmin e o Alexandre de Moraes. Você acaba de condenar e, no dia seguinte, alguém aprova uma lei para liberar os caras, para diminuir as penas?”, questionou Lula, em entrevista à TV Aratu, da Bahia.

O presidente deu as declarações ao defender ter feito “sua parte” com o veto integral ao projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional que visava reduzir as penas aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023, beneficiando Bolsonaro.

“Eu vetei porque não concordo. Esse cidadão [Bolsonaro] tem que ficar preso. Um um belo dia pode ter um anistia para ele, como teve depois de 1964, 15 anos depois. Mas não dá para você brincar de fazer julgamento. Se você liberta ele, você desmoraliza a seriedade da Suprema Corte que o condenou”, disse.

O presidente também afirmou que o seu antecessor “tem vergonha porque tinha a máquina na mão e achou que ia ganhar as eleições”. “E quando perdeu não teve sequer a humildade de se comportar como alguém que perde”, afirmou.

