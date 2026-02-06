Nem claro, nem escuro: jeans dos anos 2000 voltou e é tendência para 2026

Denim cinza resgata estética dos anos 2000, ganha novas modelagens e se consolida como aposta da moda para 2026

Gabriel Yuri Souto - 06 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

O jeans dos anos 2000 voltou ao centro das atenções da moda. Em 2026, a peça reaparece com força total. Agora, surge repaginada por tons acinzentados, lavagens desgastadas e uma estética mais urbana.

Diferente do azul tradicional, o denim cinza se destaca por fugir do óbvio. Além disso, o retorno acontece em um momento estratégico. O mercado já sinaliza a volta das calças retas, modelo marcante da virada do milênio.

Segundo a Vogue Scandinavia, o denim cinza é extremamente versátil. Por isso, funciona tanto em produções minimalistas quanto em visuais mais grunge. Assim, a peça se adapta a diferentes estilos e ocasiões.

O sucesso do tom também tem origem no chamado “efeito Kate Moss”. Na época, a modelo transformou calças grafite em símbolo de elegância urbana. Desde então, o cinza passou a carregar um ar moderno e atemporal.

O legado do jeans dos anos 2000 nas tendências de 2026

De acordo com a Vogue Coreia, o mercado de denim passa por mudanças profundas. Inclusive, a publicação sugere que o jeans, como é conhecido hoje, tende a se transformar a partir de 2026. Nesse cenário, o jeans dos anos 2000 em tom cinza se consolida como peça-chave.

Enquanto o corte reto segue como aposta segura, outros modelos ganham espaço. Entre eles, estão as calças de cintura baixa e as silhuetas mais folgadas. Esses formatos capturam melhor o espírito do novo milênio.

Além disso, volumes mais ousados aparecem com força. Observações de street style mostram que a calça barril já é uma das mais usadas nas ruas do Brasil em 2026. Em especial, as versões acinzentadas suavizam o visual e equilibram a peça.

Por fim, os acessórios também ganham destaque. A neutralidade do denim cinza permite combinações com bolsas e cintos coloridos. Tons como cereja e azul cobalto aparecem com frequência.

Assim, entre costuras aparentes e cintos largos, o jeans dos anos 2000 se firma como investimento certeiro para um guarda-roupa atual.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!