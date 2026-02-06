Prefeitura de Anápolis abre vagas para aulas gratuitas de natação, futebol de areia e handebol

Necessário apresentar o RG e CPF tanto da criança quanto dos responsáveis, além de comprovante de endereço e declaração de matrícula escolar

Samuel Leão - 06 de fevereiro de 2026

Dentre os cursos ofertados, existem turmas de natação. (Foto: Reprodução)

O Projeto Transformar, mantido pela Prefeitura de Anápolis, anunciou a abertura de novas vagas para modalidades esportivas gratuitas voltadas a diversos públicos na cidade.

As oportunidades contemplam desde crianças a partir de 06 anos até adolescentes, adultos e idosos, sendo um requisito obrigatório que os interessados sejam assistidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

Entre as novas opções disponíveis, a natação oferece 20 vagas com aulas realizadas na Casa Joana.

Já para os fãs de futebol de areia, foram abertas 40 vagas no total, distribuídas em 20 oportunidades para o setor Santo Antônio e outras 20 para o Central Parque.

O handebol também integra a lista com 20 vagas para treinos no Ginásio Gracinda Maria.

As inscrições são totalmente gratuitas e devem ser realizadas de forma presencial no Ginásio Internacional Newton de Faria. O atendimento ao público ocorre nos períodos das 08h às 12h e das 14h às 17h.

É importante ressaltar que os alunos que já participaram do projeto no ano anterior não precisam se preocupar com novas inscrições, pois permanecem aptos automaticamente para as atividades.

Para efetivar a matrícula de novos alunos, é necessário apresentar o RG e CPF tanto da criança quanto dos responsáveis, além de comprovante de endereço e declaração de matrícula escolar.

A documentação exigida também inclui o boletim escolar atualizado e um atestado médico de aptidão física para garantir a segurança dos praticantes.

O preenchimento das vagas segue a ordem de procura e o cumprimento dos requisitos documentais estabelecidos pela organização.

Para aqueles que ainda possuem dúvidas sobre o processo ou sobre os locais das aulas, a administração municipal disponibilizou o contato telefônico (62) 99919-7508 para esclarecimentos adicionais.

