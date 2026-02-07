Foliões se revoltam com ladrão de celulares em pré-carnaval de Goiânia e o seguram até chegada da cavalaria da PM

Suspeito, que possui histórico do mesmo tipo de crime, tentou se desfazer dos aparelhos e fugir, mas não conseguiu escapar da multidão

Davi Galvão Davi Galvão -
Confusão aconteceu no Folia Goiás, em Goiânia. (Foto: Divulgação)
Confusão aconteceu no Folia Goiás, em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Um homem foi contido por populares na noite deste sábado (07) após ser flagrado furtando celulares durante o Folia Goiás 2026, em Goiânia. Ele tentou fugir, chegou a se desfazer de três aparelhos ao jogá-los debaixo de um veículo, mas acabou alcançado e imobilizado por pessoas que estavam no local.

Uma equipe da cavalaria da Polícia Militar (PM), que fazia patrulhamento no evento foi acionada e informada das características gerais do suspeito.

Durante as buscas, os militares encontraram o jovem, de 29 anos, cercado por populares, que informaram terem perseguido-o após a tentativa de fuga.

Leia também

O suspeito apresentava lesões decorrentes da contenção feita pelos populares e foi abordado pela equipe policial, sendo encaminhado para identificação, exame médico e, posteriormente, apresentado à autoridade policial na Central de Flagrantes de Goiânia.

As vítimas e uma testemunha também compareceram à delegacia para prestar esclarecimentos. Os celulares  encontrados seguem com a PM e o caso será investigado.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

 

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.