Foliões se revoltam com ladrão de celulares em pré-carnaval de Goiânia e o seguram até chegada da cavalaria da PM

Suspeito, que possui histórico do mesmo tipo de crime, tentou se desfazer dos aparelhos e fugir, mas não conseguiu escapar da multidão

Davi Galvão - 07 de fevereiro de 2026

Confusão aconteceu no Folia Goiás, em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Um homem foi contido por populares na noite deste sábado (07) após ser flagrado furtando celulares durante o Folia Goiás 2026, em Goiânia. Ele tentou fugir, chegou a se desfazer de três aparelhos ao jogá-los debaixo de um veículo, mas acabou alcançado e imobilizado por pessoas que estavam no local.

Uma equipe da cavalaria da Polícia Militar (PM), que fazia patrulhamento no evento foi acionada e informada das características gerais do suspeito.

Durante as buscas, os militares encontraram o jovem, de 29 anos, cercado por populares, que informaram terem perseguido-o após a tentativa de fuga.

O suspeito apresentava lesões decorrentes da contenção feita pelos populares e foi abordado pela equipe policial, sendo encaminhado para identificação, exame médico e, posteriormente, apresentado à autoridade policial na Central de Flagrantes de Goiânia.

As vítimas e uma testemunha também compareceram à delegacia para prestar esclarecimentos. Os celulares encontrados seguem com a PM e o caso será investigado.

