Netflix lança trailer da aguardada minissérie sobre tragédia com o césio-137 em Goiânia

Episódio tornou-se o maior desastre radioativo em área urbana do mundo

Série "Emergência Radioativa" abordará o acidente radioativo do Césio-137, em Goiânia. (Foto: Divulgação/Netflix)
A Netflix acaba de aumentar a ansiedade dos fãs de produções baseadas em fatos reais ao divulgar o primeiro trailer oficial de “Emergência Radioativa”. A minissérie brasileira promete mergulhar fundo na tragédia do Césio-137, ocorrida em Goiânia em 1987, trazendo uma estética realista que já está sendo comparada a grandes sucessos internacionais do gênero.

O pedacinho da produção divulgado até o momento destaca o clima de suspense e a corrida contra o tempo vivida por médicos e cientistas para conter a contaminação. No centro da trama, Johnny Massaro interpreta o físico Márcio, um dos heróis anônimos que lutaram para identificar a origem do perigoso brilho azul.

A estreia mundial na plataforma está marcada para o dia 18 de março deste ano.

O elenco de peso conta ainda com Paulo Gorgulho, Tuca Andrada e Bukassa Kabengele, além de participações especiais luxuosas de Leandra Leal e Emílio de Mello.

Sob a direção geral de Fernando Coimbra, conhecido por O Lobo Atrás da Porta, a produção foca no impacto humano e no drama sanitário que parou o Brasil no fim da década de 80.

A narrativa reconstrói desde o momento em que a cápsula foi aberta em um ferro-velho até o isolamento das vítimas, buscando preservar a memória coletiva de um dos maiores acidentes radiológicos do mundo fora de usinas nucleares.

Apesar de a história ser ambientada na capital goiana, a série gerou algumas conversas curiosas nos bastidores por ter sido filmada em grande parte em São Paulo. No entanto, o trailer reforça que a ambientação de época e o vínculo emocional com o povo de Goiânia foram mantidos como prioridades para dar autenticidade ao “Chernobyl brasileiro”.

Em tempo

O acidente teve o ponto de partida em setembro de 1987, quando uma cápsula de radioterapia abandonada foi aberta, espalhando um pó de Césio-137 que brilhava em azul.

O material encantou moradores e circulou por dias, tornando-se o maior desastre radioativo em área urbana do mundo. A tragédia causou quatro mortes imediatas e contaminou centenas de pessoas, forçando o isolamento de bairros inteiros e a demolição de casas.

Na capital, as marcas persistem no monitoramento das vítimas até hoje e no depósito de Abadia de Goiás, onde toneladas de rejeitos radioativos ficarão guardados por cerca de 300 anos.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

