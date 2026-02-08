Foliões deixam ‘rastro de destruição’ após pré-Carnaval em Goiânia

Samuel Leão - 08 de fevereiro de 2026

Foliões no carnaval de Goiânia, que acabou deixando alguns estragos. (Foto: Samuel Leão/Comurg)

Durante o pré-carnaval de Goiânia, que contou com o cantor Léo Santana e Dennis DJ entre as atrações principais, cerca de 150 mil pessoas ocuparam a região da Avenida 85, conforme dados da GoiâniaTur, em uma mobilização memorável. Apesar da curtição, nem tudo são flores e a multidão acabou deixando para trás alguns estragos.

Um ambulante, que havia estacionado o carro em uma calçada ao lado de sua barraquinha para a venda de bebidas, foi surpreendido ao perceber que várias pessoas estavam subindo no teto do veículo para ver o show. Naturalmente, o automóvel acabou danificado com o teto “afundado”.

Outros foliões resolveram arrancar banners de empresas que ficavam às margens da via, com o intuito de conseguir uma visão mais limpa do trio.

Uma loja da Yamaha foi uma das “vítimas” dessa intervenção popular, registrada inclusive em vídeo. A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) também publicou um registro de grandes quantidades de lixo deixadas na via.

Trabalhadores realizaram a limpeza e garantiram que a região ficasse novamente “nos trinques”. Cerca de 111 servidores de plantão retiraram aproximadamente 25 toneladas de resíduos das ruas.

