Ímãs na geladeira: técnico alerta para o risco de aumento nas contas de energia

Objetos colados na porta do refrigerador não consomem energia diretamente, mas podem provocar perda de frio e fazer o aparelho trabalhar mais ao longo do dia

Gabriel Yuri Souto - 08 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Ímãs de geladeira fazem parte da rotina de muitas casas. Em geral, recados, listas de compras, fotos e lembretes ficam presos à porta do refrigerador, que, por sua vez, é um dos poucos eletrodomésticos ligados 24 horas por dia. Por isso, surge uma dúvida comum: esses ímãs podem aumentar o consumo de energia elétrica?

Segundo técnicos em refrigeração, o magnetismo em si não interfere no funcionamento do aparelho. Ainda assim, o risco aparece de forma indireta, principalmente quando há impacto na vedação da porta ou mudança nos hábitos de uso.

O mito do magnetismo e o funcionamento do refrigerador

O refrigerador funciona com base na troca de calor. Dessa forma, sensores internos identificam quando a temperatura sobe e acionam o compressor para resfriar novamente o interior.

Esse processo, no entanto, não sofre influência do campo magnético de ímãs decorativos, que são fracos e bastante localizados.

Ou seja, o ímã não “puxa” energia do motor nem altera o sistema eletrônico. Pelo contrário, o consumo depende sobretudo da eficiência do isolamento térmico, da temperatura do ambiente e, além disso, da frequência com que a porta é aberta.

Quando os ímãs podem aumentar o consumo

Apesar de parecerem inofensivos, alguns cenários exigem atenção. Em situações específicas, os ímãs podem, sim, contribuir para o aumento da conta de luz.

Objetos grossos perto da vedação

Ímãs muito espessos, suportes metálicos, clips grandes ou lembranças pesadas colocadas perto da borda da porta podem impedir o fechamento completo. Assim, mesmo um pequeno desnível permite a entrada constante de ar quente.

Com isso, o refrigerador passa a trabalhar mais para manter a temperatura ideal. Como resultado, o consumo de energia aumenta ao longo do tempo.

Porta aberta com mais frequência

Além disso, há um impacto ligado ao comportamento. Quando a porta vira um “quadro de avisos”, muitas pessoas acabam abrindo o refrigerador enquanto decidem o que comprar ou preparar.

Cada abertura, portanto, troca ar frio por ar quente e úmido, exigindo mais esforço do compressor.

Modelos modernos e sensores sensíveis

Em geladeiras mais novas, pequenos desalinhamentos podem impedir o fechamento correto da porta.

Nesses casos, o problema não é o ímã em si, mas a combinação entre volume, peso e posição inadequada do objeto.

Como identificar perda de vedação

Para verificar se a porta está fechando corretamente, existe um teste simples. Primeiro, coloque uma folha de papel entre a borracha e o corpo da geladeira.

Em seguida, feche a porta e puxe a folha. Se ela sair com facilidade em algum ponto, a vedação não está funcionando bem naquela área.

Além disso, outros sinais comuns incluem:

Condensação excessiva dentro do aparelho

Formação de gelo acima do normal no congelador

Compressor ligando com muita frequência

Porta que não “puxa” sozinha no fechamento final

Boas práticas para evitar desperdício

Felizmente, não é necessário eliminar os ímãs da geladeira. Com alguns cuidados simples, é possível reduzir qualquer risco de consumo extra.

Evite colocar objetos na borda da porta

Prefira ímãs finos e leves

Não prenda papéis entre a porta e o corpo do aparelho

Mantenha as borrachas sempre limpas

Reduza aberturas desnecessárias

Além disso, manter a temperatura correta — cerca de 4 °C no refrigerador e -18 °C no congelador — ajuda a evitar gasto excessivo de energia.

O que realmente pesa na conta de luz

No fim das contas, o maior vilão não é o ímã. Na prática, o problema está na perda de frio causada por má vedação e uso inadequado.

Cada grau perdido, portanto, precisa ser compensado pelo compressor, o que se reflete diretamente na conta de energia.

Como resumem técnicos da área, o magnetismo não consome eletricidade. Já o ar quente entrando pela porta, por outro lado, pesa no bolso.

