Técnicos alertam: porta da máquina de lavar não pode ser fechada após o uso por esse motivo

Fechar a máquina logo após retirar as roupas mantém a umidade presa, favorece mofo e mau cheiro e ainda pode reduzir a vida útil

Gustavo de Souza - 08 de fevereiro de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels)

Um hábito simples, quase automático, pode estar por trás daquele cheiro ruim nas roupas “limpas”. Muita gente termina a lavagem, tira as peças e fecha a lavadora sem pensar duas vezes.

O problema é que, por dentro, o equipamento continua úmido por horas. Sem ventilação, a umidade fica aprisionada e vira o cenário perfeito para fungos e bactérias.

Com o tempo, a consequência aparece no que mais incomoda: roupas saindo com odor desagradável, mesmo com sabão bom e ciclos completos.

Umidade presa vira mofo e cheiro ruim

Após cada ciclo, tambor, dutos internos e a área da vedação ficam molhados. Há pontos em que a água se acumula e não seca rapidamente, mesmo quando a roupa já parece apenas úmida.

Ao fechar a abertura imediatamente, não há circulação de ar. O interior permanece abafado e úmido, acelerando o surgimento de mofo e bactérias.

O efeito costuma enganar: a pessoa troca o detergente, aumenta o tempo de lavagem e ainda assim o cheiro persiste. Na maioria dos casos, o problema não está no produto, mas em uma lavadora que nunca seca por completo.

A vedação é o ponto mais sensível do equipamento

A borracha ao redor da abertura é a parte mais vulnerável. É ali que costumam ficar resíduos de sabão, fiapos de tecido e água parada.

Sem ventilação, essa região favorece o aparecimento do chamado “mofo preto”. Além do aspecto escuro, ele pode manchar peças claras e contaminar as próximas lavagens.

Muita gente só percebe quando as manchas já aparecem na borracha ou quando o cheiro de mofo começa a impregnar toalhas, roupas de cama e tecidos mais grossos.

Como evitar o problema sem esforço na rotina

Não é necessário deixar a lavadora escancarada. O ideal é manter a abertura alguns centímetros entreaberta após o ciclo, só para permitir a troca de ar e a secagem natural.

Um cuidado rápido ajuda muito: passar um pano seco na borracha de vedação de vez em quando. Isso remove água e resíduos que viram alimento para o mofo.

Outras medidas simples reforçam a prevenção, como deixar a gaveta do detergente levemente aberta e fazer uma lavagem de manutenção mensal sem roupas, com água quente ou produto específico.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!