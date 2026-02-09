Estalos altos na geladeira durante a noite: é normal ou sinal de problema?

Estalos e ruídos durante a madrugada podem assustar, mas nem sempre significam defeito no aparelho

Isabella Victória - 09 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/ rawpixel.com/Freepik)

Durante a madrugada, quando a casa silencia e tudo parece em repouso, um estalo seco vindo da cozinha pode quebrar o clima e até assustar.

Para muita gente, o som alto da geladeira no meio da noite vira motivo de preocupação imediata: será que o eletrodoméstico está com defeito?

A resposta nem sempre indica perigo, mas entender o que está por trás desses ruídos faz toda a diferença.

Barulhos noturnos costumam fazer parte do funcionamento

Na maioria dos casos, os estalos emitidos pela geladeira são completamente normais.

Eles acontecem, principalmente, por causa das variações de temperatura internas.

Durante os ciclos de resfriamento e descanso do aparelho, peças internas se expandem e se contraem, o que gera pequenos “cliques” ou estalos audíveis.

Esse processo se intensifica quando a porta é aberta várias vezes ao longo do dia, provocando alterações bruscas de temperatura.

Modelos mais antigos também podem produzir sons quando placas de gelo se soltam das paredes do congelador.

Já nas versões mais modernas, mesmo sem acúmulo de gelo, o movimento natural dos materiais e a circulação do fluido refrigerante pelos tubos podem causar ruídos ocasionais.

À noite, esses sons parecem ainda mais altos simplesmente porque o ambiente está em silêncio, o que torna qualquer barulho mais perceptível.

Quando o som deixa de ser comum e vira alerta

Apesar de os estalos serem, em geral, inofensivos, alguns ruídos não devem ser ignorados.

Zumbidos intensos, chiados constantes ou barulhos muito fortes vindos do compressor podem indicar desgaste de peças, acúmulo de sujeira ou falhas mecânicas.

Outro ponto de atenção são vibrações excessivas.

Elas podem ocorrer quando a geladeira está desnivelada ou com prateleiras e gavetas mal encaixadas, o que amplia o ruído e compromete o funcionamento adequado do aparelho.

Se os sons vierem acompanhados de outros sinais como:

Perda de eficiência no resfriamento

Vazamentos

Mau cheiro

Aquecimento excessivo na parte traseira

O ideal é interromper o uso e buscar assistência técnica especializada.

Observação evita dores de cabeça

Embora a maioria dos ruídos faça parte do dia a dia do eletrodoméstico, observar a frequência, a intensidade e o contexto em que eles acontecem ajuda a identificar possíveis problemas antes que se agravem.

Manter a geladeira limpa, bem nivelada e com manutenção em dia é a melhor forma de garantir um funcionamento silencioso e seguro.

