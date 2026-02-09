Mulher que veio de Brasília para furtar celulares em Goiânia é presa durante bloquinho de pré-Carnaval

Suspeita possui extensa ficha criminal e disse comandar grupo especializado nos crimes

Ícaro Gonçalves - 09 de fevereiro de 2026

Oriunda de Brasília, a suspeita tem uma extensa ficha criminal e disse comandar grupo especializado nos furtos (Foto: Reprodução/ Instagram)

Policiais militares de Goiânia prenderam uma mulher suspeita de furtar dez celulares durante um bloquinho de pré-Carnaval que ocorreu no Centro Cultural Oscar Niemeyer no último sábado (07).

No momento da prisão, a suspeita, que não teve a identidade revelada, usava uma tornozeleira eletrônica embrulhada em uma papel alumínio para tentar bloquear o sinal.

Segundo os policiais, ela é oriunda de Brasília e possui uma extensa ficha criminal. A presa disse ainda ser chefe de uma quadrilha especializada nos furtos.

A prisão ocorreu após uma das vítimas acionar a PM e informar o crime sofrido. Segundo apurado, a mulher, de aproximadamente 40 anos, assistia aos shows quando percebeu que teve seu celular furtado.

Com apoio de amigos, ela conseguiu ligar para a PM. Logo em seguida os policiais iniciaram as buscas e encontraram uma suspeita com os 10 celulares.

Ao ser questionada sobre a origem dos celulares, ela admitiu liderar o grupo criminoso especializado nos furtos.

A suspeita segue presa e à disposição da Polícia Civil.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!