Mulher que veio de Brasília para furtar celulares em Goiânia é presa durante bloquinho de pré-Carnaval
Suspeita possui extensa ficha criminal e disse comandar grupo especializado nos crimes
Policiais militares de Goiânia prenderam uma mulher suspeita de furtar dez celulares durante um bloquinho de pré-Carnaval que ocorreu no Centro Cultural Oscar Niemeyer no último sábado (07).
No momento da prisão, a suspeita, que não teve a identidade revelada, usava uma tornozeleira eletrônica embrulhada em uma papel alumínio para tentar bloquear o sinal.
Segundo os policiais, ela é oriunda de Brasília e possui uma extensa ficha criminal. A presa disse ainda ser chefe de uma quadrilha especializada nos furtos.
A prisão ocorreu após uma das vítimas acionar a PM e informar o crime sofrido. Segundo apurado, a mulher, de aproximadamente 40 anos, assistia aos shows quando percebeu que teve seu celular furtado.
Com apoio de amigos, ela conseguiu ligar para a PM. Logo em seguida os policiais iniciaram as buscas e encontraram uma suspeita com os 10 celulares.
Ao ser questionada sobre a origem dos celulares, ela admitiu liderar o grupo criminoso especializado nos furtos.
A suspeita segue presa e à disposição da Polícia Civil.
