Quase 30 anos após morte do irmão, Leonardo ainda cuida do túmulo do cantor Leandro em Goiânia

Poliana Rocha abriu o jogo nas redes sociais e contou detalhe íntimo sobre a dedicação do marido com a memória do irmão, falecido em 1998

Samuel Leão Samuel Leão -
Leonardo e a esposa POliana, sobre Leandro
Leonardo e a esposa Poliana, que respondeu uma pergunta sobre o túmulo de Leandro nas redes sociais. (Foto: Reprodução)

A influenciadora e empresária Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, emocionou os seguidores neste domingo (08) ao revelar um detalhe até então pouco conhecido sobre a relação do marido com a memória do irmão, Leandro.

Através de uma interação no Instagram, ela detalhou como o túmulo do artista, localizado no Cemitério Parque Memorial, em Goiânia, é mantido de forma impecável há quase três décadas.

Ao ser questionada por um internauta se Leonardo ainda cuidava pessoalmente do local de repouso do parceiro de dupla — que faleceu em 1998, vítima de um raro câncer de pulmão —, Poliana confirmou a dedicação total do sertanejo.

Leia também

Segundo ela, o marido faz questão de manter a preservação do espaço como uma prioridade absoluta.

“Sim, Léo contratou uma pessoa que cuida com carinho do túmulo, deixando sempre impecável! Desde a morte do seu irmão (tem quase 28 anos)”, escreveu a empresária.

A revelação reforça o laço inquebrável entre os irmãos, mesmo após tanto tempo da partida de Leandro, cujo túmulo ainda é um dos mais visitados da capital goiana por fãs de todo o Brasil.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Samuel Leão

Samuel Leão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás. Passou pela coluna Rápidas. Atualmente, é repórter especial do Portal 6.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.