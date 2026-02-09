Quase 30 anos após morte do irmão, Leonardo ainda cuida do túmulo do cantor Leandro em Goiânia

Poliana Rocha abriu o jogo nas redes sociais e contou detalhe íntimo sobre a dedicação do marido com a memória do irmão, falecido em 1998

Samuel Leão - 09 de fevereiro de 2026

Leonardo e a esposa Poliana, que respondeu uma pergunta sobre o túmulo de Leandro nas redes sociais. (Foto: Reprodução)

A influenciadora e empresária Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, emocionou os seguidores neste domingo (08) ao revelar um detalhe até então pouco conhecido sobre a relação do marido com a memória do irmão, Leandro.

Através de uma interação no Instagram, ela detalhou como o túmulo do artista, localizado no Cemitério Parque Memorial, em Goiânia, é mantido de forma impecável há quase três décadas.

Ao ser questionada por um internauta se Leonardo ainda cuidava pessoalmente do local de repouso do parceiro de dupla — que faleceu em 1998, vítima de um raro câncer de pulmão —, Poliana confirmou a dedicação total do sertanejo.

Segundo ela, o marido faz questão de manter a preservação do espaço como uma prioridade absoluta.

“Sim, Léo contratou uma pessoa que cuida com carinho do túmulo, deixando sempre impecável! Desde a morte do seu irmão (tem quase 28 anos)”, escreveu a empresária.

A revelação reforça o laço inquebrável entre os irmãos, mesmo após tanto tempo da partida de Leandro, cujo túmulo ainda é um dos mais visitados da capital goiana por fãs de todo o Brasil.

