Vídeo flagra momento em que Carlim da Feira é atropelado na Avenida Jamel Cecílio

Vereador tentava atravessar a rua quando foi surpreendido por uma motocicleta, vindo em velocidade

Samuel Leão - 09 de fevereiro de 2026

Momento do acidente que vitimou o vereador Carlim da Feira, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Câmeras de segurança registraram o momento exato do acidente que tirou a vida do vereador Carlos Antônio dos Santos, conhecido como Carlim da Feira.

As imagens mostram que o parlamentar tentava atravessar a Avenida Jamel Cecílio, na noite de domingo (08), quando uma motocicleta se aproximou em alta velocidade.

Ele ainda tentou se desviar do veículo, mas acabou sendo atingido. Com o forte impacto, ele é lançado ao chão.

Após ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi constatado que o estado dele era grave e então o vereador foi encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Na unidade, ele chegou a passar por um procedimento cirúrgico, mas não resistiu e faleceu. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo e será investigado A moto foi recolhida pelas autoridades.

Carlim da Feira havia se candidatado três vezes para o cargo, era atuante em feiras da cidade e foi eleito com 2.217 votos pelo Partido Social Democrata (PSD).

