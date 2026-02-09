Relembre a trajetória de Carlim da Feira, vereador de Anápolis que morreu aos 56 anos

Feirante por mais de três décadas, ele construiu uma trajetória marcada pela proximidade com a população e pela defesa das pessoas mais simples

Augusto Araújo - 09 de fevereiro de 2026

Carlim da Feira, vereador por Anápolis. (Foto: Alyne Laís/TV Câmara)

Carlos Antônio dos Santos, conhecido como Carlim da Feira, morreu aos 56 anos na segunda-feira (9), após não resistir aos ferimentos causados por um atropelamento ocorrido na noite de domingo (8), em Anápolis. O vereador estava internado em estado grave desde o acidente.

Natural de São Francisco de Goiás, Carlim da Feira se estabeleceu em Anápolis há mais de 30 anos, onde construiu sua vida pessoal, profissional e política. Feirante dedicado e respeitado, conquistou reconhecimento pelo contato direto com a população e pela atuação diária junto a trabalhadores e famílias da cidade.

A vivência nas feiras livres lhe proporcionou uma visão prática das dificuldades enfrentadas pela comunidade, o que motivou sua entrada na política. Sua primeira candidatura ocorreu em 2016, pelo Partido da Mobilização Nacional (PMN), quando obteve 810 votos e não foi eleito.

Em 2020, voltou a disputar uma vaga na Câmara Municipal, desta vez pelo Partido Verde (PV), recebendo 1.272 votos. A eleição veio em 2024, quando foi eleito vereador por Anápolis pelo Partido Social Democrático (PSD), com 2.217 votos, resultado que refletiu o apoio popular construído ao longo de anos.

Durante sua atuação no Legislativo, Carlim da Feira manteve como prioridades as pautas sociais, a melhoria da infraestrutura urbana e a defesa da transparência. O aprendizado como feirante, baseado na escuta e no compromisso com as pessoas, marcou sua forma de representar os anseios da população.

Em nota oficial, a Câmara Municipal de Anápolis destacou que o vereador deixa um legado de cuidado, respeito e compromisso com as pessoas mais simples da cidade, valores que nortearam toda a sua trajetória pública. O velório ocorrerá no Plenário Teotônio Vilela.

