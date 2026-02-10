Trabalhador é resgatado após ficar pendurado a 130 metros de altura em Goiânia

Vítima ficou suspensa sem conseguir se mover durante serviço e precisou ser resgatada pelos bombeiros

Pedro Ribeiro - 10 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Corpo de Bombeiros)

Um trabalhador foi resgatado a cerca de 130 metros de altura após ficar suspenso no 43º andar de um edifício localizado no setor Jardim Goiás, em Goiânia, na tarde desta terça-feira (10).

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, acionadas depois que o homem ficou impossibilitado de subir ou descer pelo sistema de trabalho em altura que utilizava durante a execução do serviço.

Ele permaneceu pendurado, sem conseguir se movimentar com segurança.

Ao chegarem ao local, os bombeiros acessaram o terraço do prédio para avaliar as condições da vítima e planejar a melhor estratégia de resgate.

Diante do ponto em que o trabalhador se encontrava, as equipes optaram pela retirada por uma sacada lateral da estrutura, considerada a alternativa mais segura para a operação.

Seis bombeiros participaram da operação, que envolveu montagem de rapel e resgate assistido com ancoragens.

Após cerca de 30 minutos de operação, o trabalhador foi retirado com segurança e não apresentava ferimentos.

