Trabalhador é resgatado após ficar pendurado a 130 metros de altura em Goiânia

Vítima ficou suspensa sem conseguir se mover durante serviço e precisou ser resgatada pelos bombeiros

Pedro Ribeiro Pedro Ribeiro -
Trabalhador é resgatado após ficar pendurado a 130 metros de altura em Goiânia
(Foto: Reprodução/ Corpo de Bombeiros)

Um trabalhador foi resgatado a cerca de 130 metros de altura após ficar suspenso no 43º andar de um edifício localizado no setor Jardim Goiás, em Goiânia, na tarde desta terça-feira (10).

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, acionadas depois que o homem ficou impossibilitado de subir ou descer pelo sistema de trabalho em altura que utilizava durante a execução do serviço.

Ele permaneceu pendurado, sem conseguir se movimentar com segurança.

Leia também

Ao chegarem ao local, os bombeiros acessaram o terraço do prédio para avaliar as condições da vítima e planejar a melhor estratégia de resgate.

Diante do ponto em que o trabalhador se encontrava, as equipes optaram pela retirada por uma sacada lateral da estrutura, considerada a alternativa mais segura para a operação.

Seis bombeiros participaram da operação, que envolveu montagem de rapel e resgate assistido com ancoragens.

Após cerca de 30 minutos de operação, o trabalhador foi retirado com segurança e não apresentava ferimentos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Pedro Ribeiro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.