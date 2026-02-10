Últimas dias para inscrição em casamento comunitário LGBTQIAPN+ em Goiás

Projeto chega à segunda edição e garante o registro civil gratuito

(Foto: Divulgação/Arpen-GO)

As inscrições para o casamento comunitário LGBTQIAPN+ em Goiás entram na reta final e seguem abertas até quinta-feira (12), com limite de 300 casais.

A cerimônia está prevista para 22 de maio, às 17h, no Fórum Cível da Comarca de Goiânia, e será realizada sem custos.

A iniciativa é promovida pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) e busca ajudar casais que enfrentam dificuldades financeiras para arcar com as taxas do cartório, garantindo o acesso ao registro civil de forma gratuita.

Na última edição realizada em 2024, a cerimônia ocorreu no Dia do Orgulho LGBTQIAPN+, quando 69 casais oficializaram a união.

A ação contou com a parceria dos cartórios de Registro Civil de Goiânia e da Região Metropolitana, apoio que se repete nesta edição.

Desde 2013, após resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os cartórios passaram a realizar casamentos entre pessoas do mesmo sexo, decisão reforçada pelo reconhecimento da união homoafetiva pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2011.

Entre 2015 e 2025, foram 4.934 casamentos homoafetivos  registrados em Goiás, segundo dados oficiais.

Para se inscrever basta acessar o site do TJ clicando aqui.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

