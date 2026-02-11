A 400 metros abaixo do mar, país cria estrada que encurta em minutos o trajeto e substitui travessia de balsa que demorava horas

Projeto conecta regiões isoladas por meio do túnel rodoviário mais profundo e longo do mundo, redefinindo os limites da engenharia subaquática

Gabriel Yuri Souto - 11 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

A Noruega lidera um dos projetos de infraestrutura mais ambiciosos do planeta. Trata-se do Rogfast, o túnel rodoviário mais profundo e longo do mundo, escavado a quase 392 metros abaixo do nível do mar.

A obra conecta regiões antes isoladas e transforma radicalmente a mobilidade no país.

Atualmente, motoristas dependem de longas travessias de balsa para cruzar o Boknafjord. No entanto, com a conclusão do túnel, o trajeto passa a ser feito por via terrestre, de forma mais rápida e previsível.

Dessa maneira, o projeto reduz o tempo de deslocamento e aumenta a segurança dos usuários.

Um desafio que parecia ficção virou realidade

Durante anos, a ideia de dirigir sob o oceano parecia restrita a obras de ficção científica. Ainda assim, o Rogfast tornou esse cenário possível. Com tecnologia avançada e planejamento de longo prazo, milhares de pessoas poderão circular diariamente sob as forças do mar.

Além disso, a obra enfrenta pressões marítimas extremas presentes nas formações rochosas do Boknafjord.

Por isso, engenheiros adotaram soluções inéditas para garantir estabilidade estrutural e durabilidade.

Como resultado, o projeto passou a ser referência mundial em engenharia subaquática.

Segurança no centro do projeto

Desde o início, a segurança ocupou papel central no desenvolvimento do túnel. Por esse motivo, o Rogfast contará com duas galerias independentes, o que reduz significativamente os riscos em situações de emergência ou falhas técnicas.

Além disso, o sistema inclui câmeras e sensores distribuídos ao longo de toda a extensão.

Dessa forma, equipes conseguem monitorar o tráfego em tempo real e identificar rapidamente acidentes ou veículos parados. Consequentemente, o tempo de resposta tende a ser menor.

Para reforçar ainda mais a proteção, passagens de ligação conectam as galerias a cada 250 metros.

Assim, motoristas contam com rotas de fuga seguras em caso de necessidade.

Ventilação inteligente e conexão eficiente

Outro elemento essencial do projeto envolve o sistema de ventilação. O túnel contará com grandes ventiladores conectados à ilha de Kvitsøy, responsáveis por renovar o ar continuamente.

Em situações críticas, esse sistema controla a fumaça e mantém o ambiente adequado para circulação.

Além disso, com mais de 27 quilômetros de extensão, o Rogfast atravessa as rochas do fundo do mar e encurta trajetos que antes levavam horas.

Portanto, o túnel não apenas substitui as balsas, como também torna o deslocamento mais ágil e dinâmico.

Parte de um plano nacional de modernização

O Rogfast integra o ambicioso plano “E39 sem balsas”, que busca modernizar as conexões ao longo da costa norueguesa.

Nesse sentido, o país investe continuamente em soluções para superar desafios geográficos complexos.

Vale lembrar que a Noruega já possui tradição em engenharia submarina. Projetos anteriores, como o túnel submarino do Cabo Norte, abriram caminho para obras ainda mais ousadas.

Assim, o Rogfast surge como mais um marco dessa trajetória inovadora.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!