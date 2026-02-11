Batatas com broto: especialista explica por que não é recomendado consumir o legume desta forma

Apesar de comuns na cozinha, batatas com brotos podem oferecer riscos à saúde

Isabella Victória - 11 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Getty Images)

As batatas estão entre os alimentos mais consumidos pelos brasileiros e fazem parte da rotina alimentar de milhões de pessoas.

No entanto, quando o legume começa a apresentar brotos ou manchas esverdeadas, o consumo pode deixar de ser seguro. É o que alerta especialistas em nutrição e segurança alimentar.

De acordo com profissionais da área, a batata com broto passa por um processo natural de germinação, que provoca o aumento da produção de solanina, uma substância tóxica presente naturalmente no alimento.

Em quantidades elevadas, ela pode causar efeitos adversos à saúde.

“A solanina é um mecanismo de defesa da batata. Quando ela começa a brotar ou fica esverdeada, significa que houve um aumento dessa substância, o que torna o alimento inadequado para consumo”, explica a especialista.

Quais os riscos do consumo?

A ingestão de batatas com brotos ou partes verdes pode provocar sintomas como:

Náuseas

Vômitos

Dor abdominal

Diarreia

Dor de cabeça

E, em casos mais graves, alterações neurológicas.

Crianças, idosos e pessoas com sistema imunológico mais sensível estão entre os grupos mais vulneráveis.

Embora algumas pessoas retirem apenas o broto e consumam o restante do legume, essa prática não é considerada segura.

Isso porque a solanina não fica restrita apenas à área visível, podendo estar distribuída em outras partes da batata.

Quando a batata deve ser descartada?

Segundo a orientação, batatas muito brotadas, enrugadas, com cheiro forte ou com grandes áreas esverdeadas devem ser descartadas integralmente.

Já pequenas manchas verdes ou brotos iniciais até podem ser removidos em alguns casos, mas o ideal é evitar o consumo para reduzir riscos.

Como armazenar corretamente

Para evitar que as batatas brotem rapidamente, o recomendado é armazená-las em local fresco, seco e protegido da luz.

A exposição à claridade acelera o processo de produção da solanina e favorece o surgimento das áreas verdes.

O alerta serve como orientação para o dia a dia: observar o aspecto dos alimentos antes do preparo é essencial para garantir uma alimentação segura e evitar problemas de saúde causados por toxinas naturais.

