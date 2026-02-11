Esquema de R$ 190 milhões em frigoríficos e açougues de Goiás é investigado pela Polícia Civil

Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária cumpriu mandados de busca e apreensão em três cidades

Pedro Ribeiro - 11 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação/PCGO)

Uma operação deflagrada nesta terça-feira (11) investiga um esquema de sonegação fiscal no setor frigorífico e no comércio de carnes em Goiás, com prejuízo estimado em cerca de R$ 190 milhões aos cofres públicos estaduais.

A ação ocorreu em Goiânia, Aparecida e Nova Veneza.

Batizada de Operação Cash Cow, a ofensiva é conduzida pelo Governo de Goiás em colaboração com o Fisco Estadual e com a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), vinculada à Polícia Civil (PC).

Ao todo, sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

As investigações apontam que o grupo suspeito utilizava empresas de fachada, registradas em nome de terceiros, para ocultar os verdadeiros proprietários, movimentar patrimônio e reduzir o pagamento de impostos.

A apuração teve início a partir de levantamentos feitos pela área de fiscalização do Estado, que identificou movimentação considerada fora do padrão, como a aquisição de aproximadamente 80 mil cabeças de gado para abate em um período de um ano.

Entre as irregularidades identificadas estão declarações inconsistentes de tributos e a utilização de empresas interpostas para evitar o repasse de valores ao Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra), o que teria permitido concorrência desleal no mercado.

O material apreendido durante as buscas será analisado para identificar os reais responsáveis pelo esquema e o montante total sonegado, que pode ser superior ao valor inicialmente estimado.

A operação segue em andamento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!